Рупор кремлевской пропаганды: Варшава 21

Глянул несколько серий нового отечественного сериала "Варшава 21" посвященного политическому актуалку отношений РФ и Польши.

По сути, это отечественный аналог американской "Родины" с щепоткой "Спящих". Да, сериал можно назвать политической конъюнктурой, но это такая же конъюнктура, как и пресловутая "Родина", которая также подстраивалась под актуальные военно-политические тренды.

В данном случае имеем неплохой ремесленный продукт в жанре политического/шпионского детектива о борьбе российских и западных спецслужб в Польше накануне войны на Украине. В сериале поднимают темы политических провокаций, манипулирования СМИ, сноса памятников, идеологической борьбы и так далее. Все свежо и на поверхности, поэтому фильм достаточно легко зайдет всем, кто следит за текущим контекстом отношений РФ и Польши, да с Западом в целом.

Разумеется, кино звезд с неба не хватает, но смотреть вполне можно. Экшна в фильме не очень много, он в основном про разговоры о войне и политике.

Посмотрим, что получится по итогу.

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