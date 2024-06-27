 

Рупор кремлевской пропаганды: Варшава 21

27.06.2024, 4:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глянул несколько серий нового отечественного сериала "Варшава 21" посвященного политическому актуалку отношений РФ и Польши.
По сути, это отечественный аналог американской "Родины" с щепоткой "Спящих". Да, сериал можно назвать политической конъюнктурой, но это такая же конъюнктура, как и пресловутая "Родина", которая также подстраивалась под актуальные военно-политические тренды.

В данном случае имеем неплохой ремесленный продукт в жанре политического/шпионского детектива о борьбе российских и западных спецслужб в Польше накануне войны на Украине. В сериале поднимают темы политических провокаций, манипулирования СМИ, сноса памятников, идеологической борьбы и так далее. Все свежо и на поверхности, поэтому фильм достаточно легко зайдет всем, кто следит за текущим контекстом отношений РФ и Польши, да с Западом в целом.

Разумеется, кино звезд с неба не хватает, но смотреть вполне можно. Экшна в фильме не очень много, он в основном про разговоры о войне и политике.
Посмотрим, что получится по итогу.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Мнение «аналитика»: О ненависти… Да что вы о ней вообще знаете?!

27.06 / Жительница Стокгольма, обвинявшая Ассанжа в изнасиловании, погибла в автокатастрофе на следующий день после его освобождения

27.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Малка” против “Панцергаубицы 2000”

27.06 / Малышева и Гандельман заявили, что летом повышен риск болезней печени

27.06 / Российский хакер обвинен США в кибератаке на государственные сайты Украины

27.06 / Мнение: Опасность суперсилы, ошибочная логика гегемона и зачем нужны Игры стран БРИКС

27.06 / Минпросвещения опровергло введение экзаменов по идеям чучхе и сонгун в ЕГЭ

27.06 / Обновление Windows 11 лишило ПК возможности загружаться

27.06 / Xiaomi исключает зарядные устройства из комплектации Redmi 13

27.06 / Samsung вытеснила Apple с первого места на американском рынке смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика