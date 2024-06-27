Мнение: Наказывает тот, кто сильнее

И еще один скандал в связи с ЕВРО-24, на этот раз уже сугубо внутрироссийский.

Вячеслав Фетисов, наш выдающийся хоккеист, а в прошлом даже министр спорта, никогда, если честно, не был ума палата как политик, но вот давеча загнул нечто совсем уж из ряда вон. Он тут потребовал запретить показывать «недружественный ЧЕ по футболу» по российскому ТВ:

— Я сейчас даже не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу. Я не понимаю, почему мы так подробно в студиях обсуждаем эти трансляции?! Какого хрена вы надеетесь, что, если вы показываете эти матчи, вас вернут на эту площадку?!

Взыграло ретивое у Фетисова. Пусть, типа, народ лапту смотрит и в нее же играет. Многие, я смотрю, поддержали бескомпромиссного защитника (Фетисов у нас был защитником в «первой пятерке»). Так почему же ТВ пока прогибается под футбол, а не под Фетисова?

Если б росагитпроп запретил показывать Евро, людям стало бы очевидно, что РФ – изгой, и РФ выкинули из мирового спорта, ничего не дав взамен. Что Россия НАКАЗАНА – а ведь наказывает, по логике, всегда тот, кто сильнее.

Поэтому они европейский чемп, хоть там и сплошь «недружественные» страны, показывают и показывать будут. Нет у них в «апешке» иного выхода. Цель – убедить основную массу, что жизнь идет своим чередом, что Россия делает что хочет, что она с миром НА РАВНЫХ, никто ее не наказывал и наказать не может. Простым пополанам в это легко поверить, поскольку Россия и раньше много раз пролетала мимо финальной части Евро, и в самом отсутствии сборной там сейчас нет ничего из ряда вон, нам не привыкать смотреть Евро (и ЧМ) без “своих”. Я помню, что российская сборная в принципе последние 30 лет чаще скучала дома, чем попадала на Евро.

Так что то, что предлагал старый дурак Фетисов – это примерно как мужику пойти посветить своей побитой рожей и большим отпечатком сапога сзади. Мазохизм, проще говоря.

И вот потому-то они хитрят, изворачиваются, делают вид, что «все нормально», и это просто «опять мы в отборе провалились». Что им еще остается? Смыть унижение невозможно, поэтому проще делать вид, что идет так, как и задумано.