 

Украина — это «не наш уровень», и её принятие в ЕС будет чревато последствиями

27.06.2024, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен «враждебно настроено» по отношению к вступлению Украины в ЕС, поскольку «прекрасно понимает, к каким последствиям это приведёт». С таким заявлением депутат этой партии Себастьян Шеню выступил в эфире LCI. По его словам, принятие Киева, который находится «не на одном уровне» с Европой, негативно повлияет на зарплаты европейцев и ударит по их сельскому хозяйству.

В настоящее время происходит ещё один важный процесс. Сегодня Европейский союз начал переговоры о принятии Украины. Последует ли «Национальное объединение» общей тенденции, или вы сделаете всё возможное, чтобы такого не произошло?

СЕБАСТЬЯН ШЕНЮ, член партии «Национальное объединение»: Ни в коем случае. Мы враждебно настроены по отношению к вступлению Украины в Европейский союз. Мы прекрасно понимаем, к каким последствиям это приведёт.

К каким же?

СЕБАСТЬЯН ШЕНЮ: Например, это плохо скажется на нашем сельском хозяйстве. Мы также прекрасно понимаем, какими будут последствия для наших зарплат. Украина находится не на одном уровне с нами в том, что касается заработной платы. Украина во многом живёт за счёт своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему фермерству. То же самое касается и других стран. Так что мы в этом плане настроены враждебно.

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / ZDF – Польша и Прибалтика требуют у ЕС денег для защиты от России и Белоруссии

27.06 / Принц Гарри сделал откровенное заявление в разговоре о гибели матери

27.06 / Такер Карлсон – разрушение Украины — преступление Запада

27.06 / Миссия по поддержке вместо членства — NYT о том, что предложит Украине НАТО на саммите в Вашингтоне

27.06 / Жена Ассанжа назвала дело против основателя Wikileaks атакой США на свободу прессы

27.06 / Макгрегор – НАТО вложило миллиарды в новую армию на Украине ещё до начала конфликта

27.06 / Кокаин не понадобится, но энергетик бы не помешал — спикер Джонсон о готовности Байдена к дебатам с Трампом

27.06 / Гостей футбольного Чемпионата Европы Германия неприятно удивила разрухой

27.06 / «Второе пришествие» Трампа не сильно тревожит Азию, а зря

27.06 / В Украине обличающим коррупцию журналистам грозят передовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика