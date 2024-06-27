Украина — это «не наш уровень», и её принятие в ЕС будет чревато последствиями

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Крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен «враждебно настроено» по отношению к вступлению Украины в ЕС, поскольку «прекрасно понимает, к каким последствиям это приведёт». С таким заявлением депутат этой партии Себастьян Шеню выступил в эфире LCI. По его словам, принятие Киева, который находится «не на одном уровне» с Европой, негативно повлияет на зарплаты европейцев и ударит по их сельскому хозяйству.

В настоящее время происходит ещё один важный процесс. Сегодня Европейский союз начал переговоры о принятии Украины. Последует ли «Национальное объединение» общей тенденции, или вы сделаете всё возможное, чтобы такого не произошло?

СЕБАСТЬЯН ШЕНЮ, член партии «Национальное объединение»: Ни в коем случае. Мы враждебно настроены по отношению к вступлению Украины в Европейский союз. Мы прекрасно понимаем, к каким последствиям это приведёт.

К каким же?

СЕБАСТЬЯН ШЕНЮ: Например, это плохо скажется на нашем сельском хозяйстве. Мы также прекрасно понимаем, какими будут последствия для наших зарплат. Украина находится не на одном уровне с нами в том, что касается заработной платы. Украина во многом живёт за счёт своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему фермерству. То же самое касается и других стран. Так что мы в этом плане настроены враждебно.

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.