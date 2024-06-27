Мнение: Какие качества нужны предпринимателю, сколько зарабатывает семья фермеров и накопления молодёжи

1. В Школе Капитализма я рассказываю, какие качества необходимы предпринимателю. Цитирую из начала поста (ссылка):



Представьте, что вы устраиваетесь в магазин, который делает мебель на заказ. Раньше вы занимались ремонтом велосипедов, а теперь вот вы менеджер в мебельном магазине. Новое начальство объясняет: надо запустить вот эту программу, набросать в ней по описанию клиента эскиз, подсчитать стоимость, озвучить потенциальному покупателю цену с учётом доставки и сборки.

Первый день не очень понятно: приходится то напряженно думать, то гуглить, то дёргать коллег с вопросами, как сделать то или то. Через три месяца, однако, вы полностью осваиваетесь, и дальше работа идёт легко. Вы уже знаете, что заготовки стандартных кухонь лежат в папке «Kuhni», что фурнитуру надо смотреть в прайс-листе от ООО «Авангард», и что бумага для принтера лежит в нижнем ящике синей тумбы. Также вы уже примерно представляете, какие проблемы могут возникнуть у клиентов со сборщиками, и как эти проблемы лучше всего решать.

Может быть, вы не становитесь лучшим мебельным менеджером в мире, так у вас плохо развито пространственное воображение, и так как вам тяжело общаться с незнакомыми людьми, однако свою работу вы выполняете вполне удовлетворительно: оформляете заказы, получаете зарплату и проценты.

Так вот: управление бизнесом выглядит с точки зрения новичка ровно так же. Надо освоить кучу навыков, что кажется пугающим, однако каждый из этих навыков в первом приближении до смешного прост. Снять помещение, открыть расчётный счёт, закупить оборудование, нанять сотрудников… Всё это — не хирургическая операция на спинном мозге, а терпимая к ошибкам последовательность нехитрых действий. Тут не нужен ни MBA, ни высшее образование, вообще ничего: во всём можно разобраться почти сходу. Если не лениться читать советы в Гугле и не стесняться обращаться за консультациями к профессионалам, всё понятно и прозрачно…

2. Девушка-фермер рассказывает, на чём конкретно зарабатывает на жизнь её семья. Помимо конезаводства, которым фермеры занимаются скорее в качестве хобби, они имеют и много других статей доходов (ссылка):



Интересно, советские колхозники жили при Сталине примерно так же?

3. Хорошая новость – большая часть молодёжи в России обладает достаточной финансовой грамотностью, чтобы откладывать деньги. Плохая новость – у половины молодых людей практически нет средств, которые они могут откладывать (ссылка):

Большая часть молодежи (87 процентов) в России откладывает деньги. Об этом со ссылкой на итоги исследования негосударственного пенсионного фонда НПФ «Достойное будущее», сообщает газета «Известия».

Половина опрошенных назвала комфортной суммой, которую они могут откладывать в месяц, 500 рублей. Каждый пятый (18 процентов) заявил, что для него приемлемая сумма — от 1000 до 2000 рублей. Для одного из семи граждан комфортно откладывать 2000-5000, а прочие готовы откладывать более 5000 в месяц.

Больше половины (60 процентов) респондентов мотивирует откладывать больше идея жить на пассивный доход. Каждый четвертый (23 процента) хотел бы самостоятельно управлять своим инвестиционным портфелем, а каждый восьмой — получать софинансирование от государства или работодателя.

По словам гендиректора НПФ «Достойное будущее» Дмитрия Ключника, большинство молодежи предпочитают надежные и не рискованные финансовые инструменты:

«52 процента опрошенных назвали банковские вклады, 22 процента — золото и драгоценные металлы, тройку лидеров замкнула валюта, которую выбрали 13 процентов опрошенных. 9 процентов респондентов выбрали ценные бумаги, столько же — недвижимость. Интересно, что 3 процента молодежи назвали возможность открыть свой стартап и столько же обратили внимание на долгосрочные инструменты, например, на программу долгосрочных сбережений», — пояснил он.

Собственно, с учётом того, что значительная часть молодых россиян живёт на небольшие стипендии и карманные деньги от родителей, их небольшие возможности для накопления неудивительны. Но привычка откладывать даже немного – это уже очень хорошо для старта.