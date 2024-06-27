Мнение: В Америке что-то неладно

То, что в США нынче тоже как-то не всё слава богу (мягко говоря) – увы, правда. Только на днях мой клиент, американский айтишник (сидящий, кстати, без работы) мне рассказывал, что видел жуткие “палаточные города бездомных” вокруг американских городов – проезжал мимо. Это, говорил он с ужасом, помнящий еще советскую пропаганду – какая-то “Сабра и Шатила” (лагеря палестинских беженцев в 80е).

А я и не слышал про это. Потом посмотрел по Яндексу – точно! Серьезная проблема, много пишут. Самое поразительное, что это даже не “трущобы”, как раньше любили обличать загнивающий Запад. Трущобы – это все-таки какие-никакие, но дома, капитальные сооружения. А тысячи и десятки тысяч БЕЗДОМНЫХ, живущих в палатках круглый год – это, мне кажется, круче. В самой богатой стране мира! Обалдеть.

А вот и весьма занятный перевод из общего друга всех россиян Василия Тополева. Я бы это назвал “разрыв элит”. Выпускники лучших американских ВУЗов в сравнении с мнением “простых американцев”; совершенно шокирующая разница.

“В прошлом сентябре Rasmussen провёл опрос обычных американцев и выпускников Лиги плюща (плюс Стенфорд, Чикаго, Дьюк) с годовым доходом не менее $150 000. За «рационирование потребления бензина, мяса и электричества» (грубо – распределение по карточкам или любые другие ограничения потребления на душу; прим. пер.) выступило 28% обычных американцев и 89% выпускников. 75% выпускников согласились платить дополнительно $500 для борьбы с глобальным потеплением – и только 25% обычных американцев. 71% выпускников согласились с тем, что «программу обучения должны определять учителя, а не родители» – почти вдвое больше, чем среди простых американцев. «Обеспечивают ли США слишком много личной свободы?» Больше половины выпускников согласились, из простых американцев – 15%. Уровень доверия к Конгрессу, журналистам, профсоюзным лидерам и юристам среди выпускников примерно вдвое выше. Наконец, 88% выпускников заявили, что их финансовое положение улучшается. Среди обычных американцев – один из пяти”.

И как вишенка на торте – максимально нелепые за всю историю США предстоящие выборы президента США из двух глубоких старцев – одному 81, другому 78. Блин, да что ж вокруг какой-то сплошной гребаный цирк??