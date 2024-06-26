Макгрегор – США рискуют уничтожить себя, если будут втянуты в войну с Россией

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Развитие мировых событий в оценке полковника США в отставке Дугласа Макргрегора вызывает особое беспокойство, поскольку, по его словам, США и Запад могут быть втянуты в конфликт с Россией. В интервью De Nieuwe Wereld он подчеркнул, что никто в здравом уме не должен быть заинтересован в том, чтобы Запад вступал с кем-то в войну, ведь таким образом он может сам себя уничтожить.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: И сейчас, смотря на мировые [события], я боюсь именно этого: что мы окажемся втянуты в конфликт с русскими, с которыми у нас нет причин сражаться ни при каких обстоятельствах. Раз уж на то пошло, с китайцами тоже. Но с русскими уж точно, и по причинам, которые мы можем ещё обсудить… И в войну с русскими неминуемо будет втянут Китай, и даже, возможно, Индия! Мы, кажется, не понимаем, что мир изменился. Это уже не мир начала XX века или конца XIX века. Это не борьба великих держав. Я, конечно, люблю Джона Миршаймера, но он погряз в парадигме периода до мировой войны. Мы живём в совершенно новом мире. Всё это теперь не имеет никакого смысла. Никто в здравом уме не должен быть заинтересован в том, чтобы Запад вступал с кем-то в войну. На это нет причин. Проблема в том… Я беспокоюсь, что мы скоро сделаем то же, что и британцы, и уничтожим сами себя в процессе. Но есть разница. И это применимо и к вам, и к нам. Если посмотреть на Россию… сплочённость российского общества сейчас сильнее, чем когда-либо со времён Первой мировой. Все в РФ поддерживают эту войну. Конечно же, есть исключения.

ВЕДУЩИЙ: Верно. Порой одним из побочных эффектов войны является единство [народа].

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Если война успешна, если она идёт как надо, если она ради правого дела, если она справедлива… Мы ввязались в войну во Вьетнаме, и у нас произошло обратное, потому что она была несправедлива, стратегически неактуальна, неправильна… В той войне беспричинно погибли два миллиона человек. А теперь ещё мы на Ближнем Востоке беспричинно погубили 800 тысяч человек (и это как минимум!). Так что Америка сейчас находится в совершенно ином положении и, как мне кажется, наше общество слабо. У нас, в нашей стране насчитывается по меньшей мере 52 миллиона человек, родившихся за её пределами. И это ещё, наверное, не точная цифра, потому что к нам продолжают приезжать и другие мигранты, в том числе нелегальные. Кто-то сказал, что в США более 40 миллионов нелегальных мигрантов. Суть в том, что сплочённость нашего общества удручающе низкая.

Дата выхода в эфир 25 июня 2024 года.