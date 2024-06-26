Мнение «аналитика»: О дошираке… Но ведь это же рвёт все шаблоны?
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Быстрая лапша «Доширак» и её аналоги считаются свидетельством и символом крайней нищеты. Мол, даже бомжи брезгуют…
Что ж, вот эта #статистика, вероятно, порвёт все ваши шаблоны. Нет, в самом деле…
А вы знали, что…
…в 2023 в мире съели 120 миллиардов порций лапши быстрого приготовления…
…и что по доле потребления этого продукта #Россия и #США идут примерно ноздря в ноздрю — по 15 порций на душу населения, включая младенцев на ГВ и старцев на ИВЛ, в год?
Опять китайцы виноваты?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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