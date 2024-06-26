Мнение «аналитика»: О дошираке… Но ведь это же рвёт все шаблоны?

Быстрая лапша «Доширак» и её аналоги считаются свидетельством и символом крайней нищеты. Мол, даже бомжи брезгуют…

Что ж, вот эта #статистика, вероятно, порвёт все ваши шаблоны. Нет, в самом деле…

А вы знали, что…

…в 2023 в мире съели 120 миллиардов порций лапши быстрого приготовления…



…и что по доле потребления этого продукта #Россия и #США идут примерно ноздря в ноздрю — по 15 порций на душу населения, включая младенцев на ГВ и старцев на ИВЛ, в год?

Опять китайцы виноваты?

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