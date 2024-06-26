N-TV – ЕС продолжает покупать СПГ у России, несмотря на санкции — иначе ему самому пришлось бы тяжело

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Санкции Запада против РФ не так эффективны, как предполагалось, и на то есть причины. Как поясняет корреспондент N-TV Райнер Мунц, никто не хочет, чтобы российские нефть и газ полностью исчезли с мирового рынка, потому что тогда цены в энергетике взлетели бы. Западная экономика не должна слишком сильно пострадать от штрафных мер против России, поэтому санкции оформлены таким образом, чтобы их можно было обойти.

С нами на связи из Москвы наш российский корреспондент Райнер Мунц. Райнер, доброе утро. Министры иностранных дел ЕС решили использовать российские деньги во благо Киева. Кроме того, ЕС начинает переговоры о вступлении Украины в союз. Как на это смотрят в Москве?

РАЙНЕР МУНЦ, корреспондент N–TV: Разумеется, негативно, и в этом нет ничего удивительного. Российский МИД называет противоречащими международному праву и незаконными эти санкции и то, что замороженные российские активы в странах ЕС теперь будут использоваться для того, чтобы помочь Украине. Конечно же, этого здесь не принимают и называют грабежом. Здесь рады тому, что глава венгерского правительства Виктор Орбан также против того, чтобы эти средства были использованы.

И наоборот, РФ также вводит санкции против граждан ЕС, против депутатов европейских парламентов и Европарламента, в частности против тех, кто голосовал за санкции против России. И в этом новом санкционном пакете также есть меры, направленные против российских государственных СМИ, таких как российское государственное новостное агентство РИА, газета «Известия» или «Российская газета». Их сайты сейчас заблокированы, либо они больше не показываются в странах ЕС. И тут РФ тоже сказала о встречных мерах. Они, возможно, касаются и нас, иностранных западных журналистов. МИД РФ как раз отвечает за нашу аккредитацию. Как эти меры будут выглядеть, российское Министерство иностранных дел пока не сообщило.

А тем временем военная экономика Москвы процветает. Почему санкции сказываются на РФ далеко не так жёстко, как представлял себе Запад?

РАЙНЕР МУНЦ: Мы попытались связаться с бывшей сотрудницей, консультантом Центрального банка Александрой Прокопенко, которая сейчас живёт на Западе, потому что она против российской спецоперации на Украине, и по этой причине уехала в апреле 2022 года. И она говорит, что РФ была довольно хорошо подготовлена, в том числе Центробанк предпринял много мер ещё до того, как были приняты санкции, потому что там этого ожидали. Большинство санкций сейчас действуют уже очень долго, и они не столь эффективны, потому что их можно обойти через другие страны. Об этом мы уже много говорили раньше.

Кроме того, надо понимать, что санкции не должны чересчур сильно навредить западной экономике — например, в сфере энергетики. Сжиженный природный газ по-прежнему перевозится в ЕС из России. Он доставляется судами в европейские порты. Это 20 миллиардов кубометров газа ежегодно. Четверть этого количества перенаправляется в европейских портах и идёт далее в другие страны. Только эта четверть в будущем подвергнется санкциям. Сам ЕС продолжает принимать сжиженный газ. И, конечно, никто не хочет, чтобы российские нефть и газ полностью исчезли с мирового рынка. Поэтому санкции устроены таким образом, чтобы РФ и впредь могла продавать это сырьё. Потому что в противном случае цены бы очень сильно взлетели, и это бы подогрело инфляцию. Так что РФ по-прежнему может продавать газ и нефть Индии и Китаю.

Это был обзор ситуации от Райнера Мунца в Москве. Большое спасибо, Райнер.

Дата выхода в эфир 25 июня 2024 года.