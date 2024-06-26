 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия отобрала у Армении Карабах

26.06.2024, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла — вот и вся реальность» (с) секретарь СБ Армении Григорян

То, что Армения с 1992 года не признала Карабах и проиграла войну в 2020-м году также видимо виновата Россия.
У Армении при всех президентах было 28 лет, чтобы признать Карабах, но это не было сделано, в том числе и при Пашиняне. Но все предшественники Пашиняна (при всех претензиях к Саргсяну и Кочеряну) и в мыслях не допускали сдачу Карабаха Азербайджану, допуская лишь переговоры по окружающим Карабах районам доставшимся Армении по итогам войны начала 90х годов.
Пашинян же сдал Карабах вместе с населением, а затем продолжил сдавать уже территорию Армении, опять же вместе с населением. Видимо снова Россия сдает армянские территории, а не шайка Пашиняна, главным достижением которой была сдача армян и армянских территорий азербайджанцев, которые сполна воспользовались таким историческим шансом как Пашинян.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение «аналитика»: О дошираке… Но ведь это же рвёт все шаблоны?

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Цензура и борьба с дезинформацией

26.06 / Мнение: Бытовой гипноз в трагедии Шекспира

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Сбербанк в Мариуполе

26.06 / Motorola презентоваła инновационные раскладушки Razr 50 и Razr 50 Ultra

26.06 / Мошенники отвозили туристов в Республику Беларусь, обещая им путешествие в СССР

26.06 / Мнение: Причина протестов в Кении, экологический коллапс на острове Пасхи и старые реакторы в США

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Процессуальный этап

26.06 / Из-за стиральных машин произошли три ЧП в России за последний месяц

26.06 / Новое поколение Apple Watch получит увеличенный экран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика