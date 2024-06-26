Рупор кремлевской пропаганды: Россия отобрала у Армении Карабах

«Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла — вот и вся реальность» (с) секретарь СБ Армении Григорян

То, что Армения с 1992 года не признала Карабах и проиграла войну в 2020-м году также видимо виновата Россия.

У Армении при всех президентах было 28 лет, чтобы признать Карабах, но это не было сделано, в том числе и при Пашиняне. Но все предшественники Пашиняна (при всех претензиях к Саргсяну и Кочеряну) и в мыслях не допускали сдачу Карабаха Азербайджану, допуская лишь переговоры по окружающим Карабах районам доставшимся Армении по итогам войны начала 90х годов.

Пашинян же сдал Карабах вместе с населением, а затем продолжил сдавать уже территорию Армении, опять же вместе с населением. Видимо снова Россия сдает армянские территории, а не шайка Пашиняна, главным достижением которой была сдача армян и армянских территорий азербайджанцев, которые сполна воспользовались таким историческим шансом как Пашинян.

—