Motorola презентоваła инновационные раскладушки Razr 50 и Razr 50 Ultra

Lenovo, владелец бренда Motorola, представляет серию флагманских складных смартфонов Razr 50. Линейка включает две модели: стандартную Razr 50 и топовую Razr 50 Ultra.

Ключевым отличием Razr 50 Ultra является расширенный внешний экран диагональю 4 дюйма с тонкими рамками. Внутренний гибкий дисплей имеет диагональ 6,9 дюйма и технологию POLED с разрешением 2640 x 1080 пикселей. Он поддерживает динамическую частоту обновления от 1 до 165 Гц и высокую яркость до 3000 нит.

Motorola существенно улучшила систему камер в Razr 50 Ultra. Она включает два 50-мегапиксельных модуля, один из которых оснащен телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом. Обе камеры поддерживают видеозапись в 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Автономность Razr 50 Ultra обеспечивает батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт. Смартфон работает на Android 14 и имеет защиту IPX8, что позволяет погружать его в воду на глубину до 1,5 метра в течение 10 секунд.

Стандартная Razr 50 получила внешний дисплей диагональю 3,6 дюйма, а внутренний имеет аналогичные характеристики. Как и старшая модель, Razr 50 оснащена 32-мегапиксельной селфи-камерой и 50-мегапиксельной основной камерой. Вторая тыльная камера имеет разрешение 13 МП с широкоугольным объективом.

Различия между моделями также заключаются в процессоре. Razr 50 работает на новом чипсете MediaTek Dimensity 7300X, а Razr 50 Ultra на Snapdragon 8s Gen 3. Батарея Razr 50 имеет емкость 4200 мАч с поддержкой проводной зарядки до 30 Вт.

Стоимость Razr 50 Ultra начинается от 87 300 рублей, а Razr 50 от 61 100 рублей.