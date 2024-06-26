 

Мошенники отвозили туристов в Республику Беларусь, обещая им путешествие в СССР

26.06.2024, 19:33, Разное
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Российские и белорусские силовики прекратили деятельность туристического агентства
«1984», которое обещало клиентам путешествие во времени в виртуальной реальности, а на самом деле отвозило их в случайные белорусские города.

Состоятельным туристам, среди которых были известные чиновники, обещали полное погружение в первую половину 1980-х. Им предлагалось приобрести специальное и крайне дорогостоящее снаряжение, а после оплаты путешественникам дарили бутылку советского шампанского, в
которой содержались снотворное средство и психоделические вещества, запрещённые к обороту. Далее туристов доставляли ближайшим поездом в различные белорусские города и оставляли их на лавочках скверов.

«Российские
рубли в кошельках путешественников заменяли советскими купюрами, валюта пропадала
бесследно. Для полного погружения в парки и соседние кафе нанимались аниматоры,
которые в рамках части внесённого организаторами депозита принимали у пострадавших советские дензнаки, подавали блюда советской кухни, хамили. Гражданам предлагалось
остановиться на ночь в местной гостинице, но обман раскрывался уже на следующее
утро, когда им выставлялся счёт в настоящих деньгах», – говорится в пресс-релизе.

В ходе следственного эксперимента академики РАН подтвердили следствию невозможность
перемещения во времени. После этого мошенников задержали, а деятельность их агентства прекратили. Последним потерпевшим, которых уже отвезли в Белоруссию, пока что дали «понаслаждаться перед возвращением в реальность».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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