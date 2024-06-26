Мнение: Причина протестов в Кении, экологический коллапс на острове Пасхи и старые реакторы в США

1. На днях американский Госдеп объявил Кению «главным союзником США в Африке». Сразу после этого в Найроби (столице Кении) начались погромы и беспорядки. Причины бунта связаны с экономическими проблемами, которые напоминают историю, произошедшую несколько лет назад на Шри-Ланке (ссылка). Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Сегодня мы видим на наших малых и больших экранах дымящуюся столицу страны Кении. Что это?

Это результат передового курса данной страны.

Ибо в целях «зелёной повесточки» руководство Кении приняло программу «жёсткой эко-экономии». Цитата: «предложенный правительством закон вводит новые общенациональные налоги, в том числе экологический сбор, который повышает цены на основные товары, такие как подгузники, батарейки, смартфоны, наушники, часы, радиоприемники, телевизоры, фотоаппараты, степлеры, принтеры, калькуляторы, копировальные аппараты, клавиатуры, мыши, проекторы и ЖК-мониторы в рамках усилий по ограничению управления отходами и повышению экологичности».

На самом-то деле сбор, естественно, наложили не на граждан, а на продавцов, но (о, чудо) это отдалось повышением цен для кенийцев.

А кенийцы — это не очень богатые люди, зарабатывающие в среднем 200 рублей в день, или 6-7 тысяч рублей в месяц. Те, кто получают целых 15 тыр, считаются средним классом и чувствуют себя очень крутыми.

Поэтому Кения дымится: решив сделать приятное начальству в США и помочь великому глобальному делу Зелёного Перехода, местный президент выписал около трети столичного миддл-класса из миддл-класса обратно в нищеброды. Ибо именно такой процент его был «в шаге от бедности», и именно эти люди сейчас фестивалят, громят всё и гибнут от полицейских пуль.

…У нас тоже есть лоббисты «зелёной повесточки», и тут имеется забавный нюанс. Согласно опросу ФОМ, если сказать гражданам, что в России введут углеродный налог и цены на всё вырастут, то лишь 21% населения это нравится, а 47% против. А если сказать, что можно перейти на новые клёвые виды суперзелёной энергетики, хотя цены на всё вырастут — то уже 37% за, а 27% против.

Отсюда мораль: отнимая что-нибудь у людей, нужно убедить их, что на самом деле им что-то даёшь.

Правило железное: за дружбу с США надо платить. Всем, кроме Израиля, для которого действует другое правило: за дружбу с Израилем платят США.

2. История про экологический коллапс цивилизации острова Пасхи, которую так любят сторонники зелёных идей, которой так часто иллюстрируют книги по популярной экономике, и про которою даже сняли голливудский фильм, возможно, является мифом (ссылка):



Ученые Колумбийской климатической школы и Бингемтонского университета опровергли устоявшиеся представления о коллапсе цивилизации на острове Пасхи (Рапа-Нуи). Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.

В новой работе специалисты утверждали, что жители острова на самом деле не совершали экоцид, уничтожив среду своего обитания, а смогли адаптироваться к условиям окружающей среды. Ранее предполагалось, что поселенцы вырубили все деревья, истощили почвы и истребили птиц, что сделало их жизнь на Рапа-Нуи невозможной.

Авторы предполагают, что численность населения никогда не достигала критических уровней, а жители острова нашли способ справиться с нехваткой ресурсов и на протяжении веков поддерживали небольшое и стабильное население.

Оказалось, что они использовали мульчирование с помощью камней (альпинарии), заключающееся в разбрасывании камней в низменностях, защищенных от ветра и соленых брызг. В этих садах между камнями выращивался сладкий картофель, что помогло обеспечить стабильный источник пищи. Такие посадки могли прокормить несколько тысяч человек, что свидетельствует о долгосрочной устойчивости островной цивилизации.

Камни размером от мяча для гольфа до валунов мешают сухим ветрам и создают турбулентные воздушные потоки, снижая самые высокие дневные температуры у поверхности и продлевая самые низкие ночные. Минеральные вещества, содержащиеся в измельченных камнях, попадали в почву при выветривании, делая ее более плодородной.

При полной зависимости от сладкого картофеля население могло бы составлять около 2000 человек. Однако, учитывая, что около 35-45 процентов рациона составляли морепродукты и другие культуры, такие как бананы и сахарный тростник, численность населения могла достигать 3000 человек, что совпадает с данными первых европейцев, высадившихся на острове.

Данные результаты подрывают теорию демографического бума и коллапса. Радиоуглеродное датирование артефактов и человеческих останков также не подтверждает идею массового перенаселения и экологического разрушения.

Можно вспомнить также пример с Исландией, которая лишилась своих лесов вскоре после заселения выходцами из Скандинавии в 9-10 веках нашей эры (ссылка). Леса там не просто вырубались, а специально выжигались под овечьи пастбища, так как экспорт шерсти был важной частью местной экономики, зависевшей от импорта с большой земли. Да и пользы от невысоких берёзовых зарослей всё равно было немного – на строительство кораблей берёза не годилась, на отопление также была не особо нужна (на острове почти всегда плюсовые температуры, главная проблема там скорее в сильных ветрах, от которых нужно укрываться).

Хотя вырубка лесов привела в итоге к эрозии почвы и к опустыниванию части территории Исландии, коллапса местной экономики и цивилизации не произошло, исландцы ко всему приспособились. Гораздо хуже сложилась ситуация в соседней Гренландии, где к началу 15-го века норвежско-исландские поселения вымерли из-за эпидемий чумы и наступления Малого ледникового периода. Некоторое время Гренландия жила без европейцев и начала заново заселяться датчанами только с 17-го века.

3. Кому следует всерьёз опасаться экологической катастрофы, так это современным США. В комментариях привели табличку, согласно которой средний возраст ядерных реакторов в США – один из самых высоких в мире, 41,6 лет, больше только в Бельгии и Швейцарии. Для сравнения, в России — около 30 лет, при этом мы, будучи мировым лидером в ядерных технологиях, не испытываем проблем ни со строительством новых АЭС, ни с обслуживанием старых.

Проблема США усугубляется тем, что реакторов там много, 92 штуки (ссылка):

Новые реакторы почти не строятся, эксплуатация старых постоянно продлевается, хотя их ресурс вырабатывается. При этом мы уже видели в последнее время немало катастроф, связанных как с износом инфраструктуры в США (многочисленные сходы поездов с рельс), так и с человеческим фактором (знаменитое обрушение моста в Балтиморе). При таком количестве старых проблемных реакторов может произойти всякое… Причём катастрофу наверняка используют в качестве аргумента за отказа от ядерной энергии, что только усилит проблемы в энергетике США.

Плохой расклад для американских компьютерщиков, так как для тренировки нейросетей новых поколений требуются огромные энергетические мощности. Теоретически нужный объём электричества могут выработать 30-50 новых АЭС. На практике представляется совершенно невероятным, чтобы современные США решились на такое масштабное строительство и успешно реализовали его за разумный срок.