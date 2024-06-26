 

Рупор кремлевской пропаганды: Процессуальный этап

26.06.2024, 19:15, Разное
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МИД РФ сообщил, что в процессе обмена заключенными между США и РФ начался новый процессуальный этап. Прозрачный намек на то, что есть подвижки по обмену американских шпионов на кого-то из наших, которые сидят в американских и европейских тюрьмах.

США очевидно торопятся, чтобы произвести обмен до выборов президента, дабы Байден мог отбиться от обвинений со стороны родственников Уилана и Гершковича.

Этот цейтнот администрации Байдена дает России возможность вынудить США заключить сделку на выгодных нам условиях, когда в сделку может войти в том числе Вадим Красиков, который сидит в немецкой тюрьме по обвинению в ликвидации чеченского террориста Хонгошвили в Берлине. Уверен, что в переговорах наши спецслужбы проявят необходимую твердость, как это уже было при успешных обменах Бута и Ярошенко.

PS. На фото американские шпионы Гершкович и Уилан, которых США хотят обменять.

Источник: Colonel Cassad


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