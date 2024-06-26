Из-за стиральных машин произошли три ЧП в России за последний месяц

За месяц зафиксировано три пожара из-за неисправностей в работе стиральных машин, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Первый случай произошел в Волгоградской области, оперативное вмешательство позволило быстро ликвидировать возгорание на площади 1 кв.м. без жертв.

В Луганске из-за короткого замыкания загорелась стиральная машина, что привело к травмированию 10-летнего ребенка, его госпитализировали. В селе Угра Смоленской области жильцу удалось самостоятельно потушить возгорание бытовой техники, которая была подключена к сети. Вызванные сотрудники МЧС осмотрели место ЧП и убедились в отсутствии повторной угрозы.

МЧС предупреждает граждан о необходимости соблюдения правил техники безопасности и рекомендаций: доверять ремонт бытовой техники специалистам, выключать электроприборы после использования, устанавливать в жилищах огнетушители и извещатели. Ранее в стране начались продажи дорогостоящих телевизоров Samsung с искусственным интеллектом. Поделиться своим мнением о ситуации можно в комментариях.