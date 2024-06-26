 

Из-за стиральных машин произошли три ЧП в России за последний месяц

26.06.2024, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За месяц зафиксировано три пожара из-за неисправностей в работе стиральных машин, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Первый случай произошел в Волгоградской области, оперативное вмешательство позволило быстро ликвидировать возгорание на площади 1 кв.м. без жертв.

В Луганске из-за короткого замыкания загорелась стиральная машина, что привело к травмированию 10-летнего ребенка, его госпитализировали. В селе Угра Смоленской области жильцу удалось самостоятельно потушить возгорание бытовой техники, которая была подключена к сети. Вызванные сотрудники МЧС осмотрели место ЧП и убедились в отсутствии повторной угрозы.

МЧС предупреждает граждан о необходимости соблюдения правил техники безопасности и рекомендаций: доверять ремонт бытовой техники специалистам, выключать электроприборы после использования, устанавливать в жилищах огнетушители и извещатели. Ранее в стране начались продажи дорогостоящих телевизоров Samsung с искусственным интеллектом. Поделиться своим мнением о ситуации можно в комментариях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение «аналитика»: О дошираке… Но ведь это же рвёт все шаблоны?

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Цензура и борьба с дезинформацией

26.06 / Мнение: Бытовой гипноз в трагедии Шекспира

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Сбербанк в Мариуполе

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия отобрала у Армении Карабах

26.06 / Motorola презентоваła инновационные раскладушки Razr 50 и Razr 50 Ultra

26.06 / Мошенники отвозили туристов в Республику Беларусь, обещая им путешествие в СССР

26.06 / Мнение: Причина протестов в Кении, экологический коллапс на острове Пасхи и старые реакторы в США

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Процессуальный этап

26.06 / Новое поколение Apple Watch получит увеличенный экран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика