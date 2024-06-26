 

Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

26.06.2024, 18:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ситуация обострилась после того, как Алсу прямо обвинила Решетову во лжи в комментариях к одному из постов последней в соцсетях. Косвенное подтверждение слухов о неверности Абрамова возникло в тот момент, когда Алсу прокомментировала сообщение экс-любовницы Тимати, в котором та отрицала, что встречается с женатыми мужчинами. В ответ Алсу написала краткое, но хлесткое: “Врет”.

Позже Алсу рассказала о своих взаимоотношениях с Анастасией Решетовой. На премии “Мама года” журналисты не могли обойти стороной этот скандальный эпизод и обратились к певице за комментарием. Алсу в ответ заявила: “Я бы не хотела говорить о девушке с низким социальным статусом”, подчеркивая свое отношение к Решетовой.

Профайлер Илья Анищенко проанализировал невербальные реакции Алсу на вопросы о Решетовой — они вызвали тревогу у иногих поклонников звезды. Эксперт отметил, что видны признаки стресса и неприязни в поведении певицы при упоминании этой темы. Особенно ярко это проявляется, когда речь заходит о возможной встрече Алсу с Решетовой. Эксперт указал на признаки страха и скрытности в поведении певицы, что может свидетельствовать о том, что она что-то скрывает в отношениях с Решетовой.

На данный момент ситуация между Алсу и Решетовой остается напряженной и загадочной, вызывая интерес и споры в обществе. Возможно, дальнейшее развитие событий прольет свет на тайны и интриги, связанные с этими двумя известными личностями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Associated Press – отдых с оружием наперевес — «угроза с востока» подталкивает поляков проводить «Каникулы в армии»

27.06 / Редкий прямой контакт — Bloomberg о телефонном разговоре министров обороны России и США

26.06 / Макгрегор – США рискуют уничтожить себя, если будут втянуты в войну с Россией

26.06 / Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью

26.06 / Bloomberg – соратники Макрона дистанцируются от «токсичного» президента Франции

26.06 / N-TV – ЕС продолжает покупать СПГ у России, несмотря на санкции — иначе ему самому пришлось бы тяжело

26.06 / N-TV – ЕС продолжает покупать СПГ у России, несмотря на санкции — иначе ему самому пришлось бы тяжело

26.06 / Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность

26.06 / Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

26.06 / 1 TV – Боррель пригрозил закрыть для Грузии «дверь» в ЕС, если она не изменит своё поведение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика