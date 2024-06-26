Новое поколение Apple Watch получит увеличенный экран

Опубликованные рендеры предполагаемого Apple Watch Series 10 раскрывают ключевые особенности нового устройства. Дизайн в целом сохранится, но отличительной чертой станет увеличенный дисплей.

Большая модель Series 10 получит 2-дюймовый экран с диагональю, превосходящей Apple Watch Ultra (1,93 дюйма) и Apple Watch Series 9 (1,7 дюйма). Такое увеличение размера повлияло на габариты часов: 46 на 39,7 на 11,6 мм против 45 на 38 на 10,7 мм у Series 9.

Ранее инсайдер Марк Гурман утверждал, что Apple рассматривает возможность перехода на магнитное крепление ремешка. Однако на представленных рендерах подобного решения не наблюдается.

По слухам, презентация Apple Watch Series 10 состоится осенью 2024 года вместе с iPhone 16. Ожидается, что новая модель станет значительной вехой в развитии умных часов Apple.