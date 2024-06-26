Мнение: Некоторые разводятся… А некоторые – и не женятся

Мда… Борьба за семейные ценности в России приобретает все более зверский характер. “Госпошлина за расторжение брака в России повысится с 650 рублей до пяти тысяч рублей” – так это звучит в “предложениях Минфина”. Поскольку в РФ нет парламента, а есть лишь некий симулякр, то любые предложения от начальства, т.е. от правительства, можно считать заранее принятыми

Да и в “логику” нынешней власти старцев, как бы радеющих за некие “традиционные ценности”, повышение “пошлины за развод” прекрасно вписывается. Цель предельно ясна: начальство, возомнившее себя “духовным пастырем” обнаглевших россиян, решило, что с этим сбродом нечего церемониться, и надо уже его примерно наказывать за непотребство. Повышение пошлины в 8 раз – это как раз ради того, чтобы превратить саму процедуру расторжения брака в наказание. Штраф, проще говоря.

Поскольку толку очевидно не будет, а зуд не уймется – дальше уже, очевидно, за расторжение брака начнут сажать. Для начала, конечно, сроки установят детские – ну там год, два… А вот злостных “разводяк” (разводящих?) начнут уже упрятывать по-взрослому – на 5 лет, на 7.

С предложением “повысить штрафы за развод” выступали, помню, и раньше, идея-то не новая. И в прошлые разы не решались ввести – поскольку немногие люди с минимальным здравым смыслом указывали: если начать наказывать за развод – люди перестанут заключать браки, станут жить “так”. Как Гребенщиков еще давно пел: “Некоторые женятся, а некоторые – так”. Это очевидное соображение тормозило буйство охранительного зуда.

Интересно, что сейчас? Как они собираются предотвращать очевидное следствие – резкое падение не только разводов, то самих официальных браков?

Что-то подсказывает, что никак. Они не подумали – потому что думать там уже нечем. Да и некому. В принципе, ничего особенного – просто подтверждение тренда на стремительное разрастание густой и абсолютно непроходимой ГЛУПОСТИ в Отечестве. “Что ни делает дурак – все он делает не так”. Давай, братва. Хуже не будет.