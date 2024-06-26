 

В Госдуме назвали «советским мракобесием» преподавание теории эволюции в школах

26.06.2024, 17:33, Разное
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Духовник думской фракции КПРФ отец Захарий (в миру – Семён Мухарев) призвал окормляемых им депутатов «положить конец безбожию в школах». Его возмущение вызвал тот факт, что в некоторых регионах России детям до сих пор преподают теорию эволюции, а методические пособия для педагогов не только не запрещают это делать, но и даже рекомендуют для рассказывать об этой теории якобы для расширения кругозора.

По словам священника, если расширять кругозор именно таким образом, можно «расширить его до обозревания пучин ада, причём в ближайшей перспективе».

«Надо не расширять кругозор детям сатанистскими штучками, а расширить кое-что авторам нынешних учебников раскалённой кочергой, – эмоционально высказался он на ежемесячном думском мероприятии «Час на спасение души». – Всей страной надо определиться – или мы это советское мракобесие из школьной программы выбрасываем прямо сейчас, или все вместе дружно отправляемся в ад. Господь – не простофиля, он спуску никому не даст».

Отец Захарий ранее уже прославился своими радикальными высказываниями – так, в 2022 году он добился посмертного исключения из КПРФ Жореса Алфёрова за атеизм, а в конце 2023 года запустил веб-сервис «Чудотворец», на котором публикуются личные данные школьных и университетских преподавателей-атеистов. Не менее 16 из них уже уволены, против двоих заведены уголовные дела.

Одно из расследовательских онлайн-изданий утверждает, что во второй половине 1980-х Семён Мухарев построил стремительную карьеру в ВЛКСМ, сначала обличая «глубоко антипартийные, глубоко антисоветские элементы», а затем критикуя «заплесневевших партийных тараканов, врагов Перестройки и демократических реформ». В августе 1991 года он сначала поддержал «восстановление настоящей советской законности» и призывал «калёным железом выжечь антикоммунистическую заразу», но к концу месяца обрушился на «ГКЧПшную недобитую красную гниль». В начале 2000-х Мухарев решил начать карьеру в церкви, но свои связи с коммунистами так и не порвал.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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