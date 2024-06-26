 

Volkswagen внедряет ChatGPT в систему голосового управления

26.06.2024, 16:55, Разное
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Голосовой помощник Volkswagen IDA выходит на новый уровень с интеграцией нейросети ChatGPT. Эта коллаборация расширяет функционал помощника, позволяя ему глубже понимать запросы и предоставлять широкий спектр информации. От туристических рекомендаций до спортивных результатов и математических расчетов — IDA теперь способна на большее.

Для обеспечения безопасности Volkswagen подчеркивает, что использование ChatGPT не отвлекает водителей от управления автомобилем. Запросы обрабатываются в облаке только тогда, когда IDA не справляется с ними локально. Конфиденциальность пользователей защищена: запросы в облако отправляются анонимно, без данных об автомобиле или водителе. В настройках также доступна опция полного отключения ChatGPT.

В настоящее время ChatGPT доступен владельцам автомобилей Volkswagen ID, Golf, Tiguan и Passat в Европе. В 2025 году система появится в Северной Америке, а в ближайшем будущем Volkswagen планирует запустить ее на рынках по всему миру. Голосовой помощник поддерживает несколько языков, включая английский, испанский, чешский и немецкий.


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