 

1 TV – Боррель пригрозил закрыть для Грузии «дверь» в ЕС, если она не изменит своё поведение

26.06.2024, 16:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пока возможность для вступления Грузии в блок остаётся открытой. Но, по его словам, всё может измениться, если правительство страны продолжит свою текущую политику, пишет 1 TV.


AP

Тбилиси лишится возможности вступить в ЕС, если не пересмотрит свою политику. С таким предупреждением перед заседанием Совета по иностранным делам в Люксембурге выступил глава дипломатии европейского блока Жозеп Боррель, передаёт 1 TV. 

«Одно ясно: дверь для Грузии стать членом Европейского Союза открыта. Но если правительство продолжит идти по тому же пути и продолжит делать то, что делает, эта дверь закроется, и грузинский народ заплатит за последствия и пострадает», — предупредил чиновник.

«Факт в том, что перспектива (вступления в ЕС. — ИноТВ) станет меньше или будет вовсе отменена. Мы говорим о серьёзных вещах. Если так будет продолжаться, дверь в Европейский Союз не будет открыта», — подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что собирается представить министрам документ с вариантами действий в отношении Грузии. Он пояснил, что пока совет не станет принимать решения, но рассмотрит различные меры, в том числе прекращение политических контактов на высоком уровне или приостановку финансовой поддержки правительства.


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