“Яндекс.Реклама”: Почти 50% россиян отключают звук при просмотре видео

Почти половина россиян предпочитают смотреть видео в Интернете без звука, показало исследование “Яндекс.Рекламы”. Результаты опроса показывают, что 70% пользователей ежедневно просматривают видеоролики, а 41% смотрят их без звукового сопровождения.

Наиболее часто россияне используют для просмотра видеороликов смартфоны (84%), за которыми следуют ноутбуки и ПК (51%). Также популярны просмотры на смарт-ТВ (30%) и планшетах (19%).

Основными причинами выключения звука при просмотре видео являются желание не мешать окружающим, нахождение в шумных местах и просмотр коротких видео преимущественно ради визуального контента.

Половина опрошенных (56%) регулярно используют субтитры, причем две трети делают это несколько раз в неделю. Молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет чаще других пользуются субтитрами. Большинство пользователей (79%) считают, что субтитры повышают удобство просмотра, а 93% включают звук только при заинтересованности в содержании.

Наиболее популярны развлекательные видео, включая фильмы и сериалы (76%), а также короткие ролики (66%). Новости просматривают 55% респондентов, видеоблогинг – 49%, а телевизионные передачи – 39%. Кнопку “Хайп” в YouTube добавят вместе с кнопками реакции, что привлечет внимание пользователей.