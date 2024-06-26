Мнение: Денег у России хватает

Не успели мы порадоваться, что Россия обогнала Японию, став четвёртой экономикой мира по абсолютному размеру, вот ещё более приятная новость. Наше Министерство финансов заявило, что наращивать долг… не собирается. Просто не нужно — денег в бюджет поступает вполне достаточно (ссылка).

Госдолг России находится сейчас примерно на уровне в 17% от ВВП. Страна, против которой ведут прокси-войну Соединённые Штаты, может считать приемлемым гораздо более высокий уровень госдолга — около 100% от ВВП. Таким образом, Россия могла бы дополнительно набрать долгов на 160 трлн рублей, и это было бы нормально.

Для понимания масштабов — наш военный бюджет увеличен сейчас до 11 трлн рублей. Как несложно заметить из сопоставления двух цифр, запас экономической прочности у России почти бесконечен. История очередной раз доказала, что выиграть у России войну на истощение невозможно — нас можно сломать только через предателей, изнутри.

Причины, по которым Россия так хорошо держится, понятны.

1. Запад вводил санкции, основываясь на неверной информации о нашей экономике. Поэтому вместо ожидаемого победного блицкрига вышло нечто обратное: отечественный бизнес не только скупил за бесценок активы беглых иностранцев, но и получил благоприятнейшие возможности для роста на опустевших рынках. (Проблем, разумеется, санкции доставили изрядно, равно как и «бестолковщина» 2022 года, однако стратегически наша капиталистическая экономика оказалась в плюсе).

2. США сделали максимум возможного, чтобы крепче сдружить Россию с Китаем, Ираном и КНДР. Китай — мировая фабрика — предоставил нам качественную замену практически всех европейских товаров. КНДР и Иран помогли припасами, а также поделились своими каналами обхода санкций, благодаря чему российский бизнес мог покупать и продавать санкционные товары всего лишь с небольшой переплатой.

3. Наши нефтяники с досадной неторопливостью, но всё же сформировали теневой танкерный флот, а также выстроили всю инфраструктурную обвязку к нему. Теперь они сами везут нефть поставщикам и сами продают её, извлекая при этом дополнительную прибыль и оставляя свои операции невидимыми для США.

Обратите внимание: морские перевозки — это тоже так называемые ненефтегазовые доходы, равно как и страхование таких перевозок, и работа брокеров по продаже нефти за рубежом. Раньше всё это делали иностранцы, теперь нефтяники взяли эти виды работ на себя.

Всё это даёт нам хорошую почву для переговоров: время работает на нас, чего нельзя сказать ни об одном из наших противников. В других обстоятельствах Россия бы вообще слово «переговоры» не произносила вслух, ожидая, пока нам не поступят достаточно интересные предложения с той стороны.

Вместе с тем попытка создать нефтерубль провалилась, так что мы теперь критически зависим от юаня, то есть от Китая. По этой причине Россия вынуждена очень внимательно прислушиваться к большому китайскому другу, который, в свою очередь, настаивает на скорейшем завершении конфликта, так как последнее, что Китаю нужно — ядерная война.

Результаты вы можете наблюдать в новостях. Руководство нашей страны регулярно заявляет публично, что не собирается ставить оппонентам ногу на грудь, так что в любой момент, когда они только захотят, они могут сесть за стол переговоров и завершить конфликт на сносных для них условиях. Пока что, однако, британцы, которые сейчас контролируют прокси-войну со стороны наших врагов, от переговоров отказываются: они всё ещё надеются, что Россия объявит тотальную мобилизацию, начнёт делать «пушки вместо масла» или развалится от внутреннего предательства, как в 1917 году. Прадедушки нынешних английских политиков покатывались от хохота над русскими, которые сдались в 1918 году проигрывающим немцам, добровольно вычеркнув себя из числа победителей Первой мировой, да ещё и отправили немцам золотой запас России, который достался в итоге в том числе англичанам. Этот успех англичане всерьёз рассчитывают повторить.

Предпосылок для выгодного Британии сценария не видно: партия военного коммунизма много обещала, но мало сделала в 2022, так что её политическое влияние резко упало. Леваки сейчас в загоне, реальной власти у них становится с каждым месяцем всё меньше.

Год назад, в июне 2023, британцев сильно воодушевил мятеж известного сторонника социальной справедливости. Мятеж почти сразу сдулся, так как практически не получил поддержки в элитах, поэтому политический эффект мятежа был скорее благоприятным: он укрепил центральную власть, наглядно продемонстрировав силу нашего государства. Однако англичане решили, будто они действуют в правильном направлении: надо ещё на Россию немного нажать, и тогда снова к нам кто-нибудь приедет в пломбированном вагоне, чтобы взобраться на броневичок.

Как быстро британцы осознают, что надежды на такой сценарий нет, не очень понятно. Замечу только, что госдолг Британии составляет около 100% от ВВП, с экономикой у англичан дела обстоят неважно (ссылка). Рано или поздно нашим старым неприятелям придётся оставить наш регион в покое и сосредоточиться на своих внутренних делах.