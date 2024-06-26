 

После объявления в розыск Тамары Эйдельман в Белграде по ошибке задержали Юрия Хованского

26.06.2024, 15:33, Разное
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В одном из баров в центре Белграда по ошибке задержали популярного видеоблогера Юрия Хованского.

Инцидент произошёл из-за невнимательности полицейских, принявших его за историка Тамару Эйдельман (внесена в реестр иноагентов в РФ), объявленную в розыск по статье о «реабилитации нацизма».

Изучив ориентировку, старший лейтенант полиции Сербии Бронислав Живкович решил, что «знает, кого ищут русские». Российская сторона указала, что разыскивается безработный эмигрант, занимающийся созданием экстремистских роликов, реабилитирующих нацизм. Подходящего под это описание человека Живкович регулярно встречал в баре, который посещал по пятницам после работы.

– Этот человек на ломаном сербском хвастался, что в России он популярный видеоблогер, что на него заводили дело по статье об экстремизме. По фотороботу тоже полное совпадение. Признаться, мы с коллегами уже сверлили дырки под новые погоны, а оказалось, что это всё – большая ошибка, – рассказал офицер.

После установления личности Хованскому принесли извинения, но всё же арестовали его в административном порядке на 15 суток по просьбе владельца бара.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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