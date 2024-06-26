В Роскачестве рассказали о признаках шпионажа через смартфон

Неадекватное поведение смартфона: непроизвольное включение, запуск приложений и прочие – может сигнализировать о проникновении в него извне. Об этом Центр цифровой экспертизы Роскачества пояснил “Парламентской газете”.

Прочими признаками такого вторжения эксперты считают резкое снижение интернет-скорости, ощутимый нагрев девайса, появление в истории действий, не соответствующих реальным. Так, в галерее могут быть обнаружены скриншоты или видеозаписи, которые пользователь не делал.

“Не стоит паниковать при обнаружении на вашем смартфоне отдельных из этих признаков. Они могут иметь другие причины. Однако для спокойствия стоит показать устройство специалистам и проверить его на предмет шпионских программ. При наличии опыта и необходимых навыков это можно сделать самостоятельно”, – заявил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее старший менеджер по мобильному оборудованию “МегаФона” Арина Филиппова пояснила “Газете.Ru”, что главный враг мобильного телефона летом – прямые солнечные лучи и сильная жара. Экран, аккумулятор и процессор не терпят температуру свыше 35 градусов, поэтому телефон не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами, лучше носить его в сумке.