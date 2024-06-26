 

Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Ассанжа

26.06.2024, 14:30, Разное
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Перед выборами в США показательно освободили Ассанжа.

1. После многих лет в тюрьме, Ассанж пошел на сделку. Он признался в нарушении "закона о шпионаже" в обмен на освобождение.
Также Ассанжу запрещено без разрешения приезжать в США.
2. Суд состоялся на Сайпане (подальше от США и Европы), после чего Ассанжу было зачтено время, которое он уже провел в тюрьме и он сможет отправиться в Австралию.
Можно отметить, что про фейковое "изнасилование", которое шили Ассанжу в Швеции и Британии (это была инсценировка спецслужб) никто стыдливо не вспоминал.
3. В ВикиЛикс сообщили, что работа сайта будет продолжена.
4. Можно ожидать, что после завершения дела Ассанжа, администрация Байдена в рамках набирания очков перед выборами попробует договориться с Россией об обмена шпионов Уилана и Гершковича, переговоры о чем по линии спецслужб идут уже достаточно давно.

Источник: Colonel Cassad


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