Стало известно, как мошенники обманывают покупателей на маркетплейсах

По прогнозам аналитиков, к 2027 году торговля в интернете станет четвертью всех мировых продаж. Такая популярность маркетплейсов привлекает не только честных продавцов, но и мошенников. О способах защитить себя от обмана пояснил Виктор Ивлев, руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда».

Фишинг — самая частая схема мошенничества на маркетплейсах. Злоумышленники создают фальшивые сайты, внешне похожие на оригиналы. Зная, что пользователи нередко со смартфонов делают покупки, они предлагают скачать приложения на свои устройства. При вводе данных о банковских картах или личных сведений покупатель рискует потерять деньги и стать жертвой кражи личности.

Отдельные мошенники выходят с покупателем на связь через мессенджеры или соцсети, чтобы выслать поддельную ссылку для оплаты. В итоге вместо продавца платеж получает злоумышленник.

Встречаются и такие мошенники, которые выдают себя за представителей маркетплейса. Они сообщают о якобы отсутствии товара на складе и предлагают вернуть деньги, но только через фишинговый сайт. Такой обман наносит вред не только пострадавшим покупателям, но и репутации магазинов.

Чтобы обезопасить себя на маркетплейсах, следует соблюдать правила кибербезопасности. Ивлев рекомендует использовать сложный пароль, не привязывать к своей учетной записи основную банковскую карту, завести специальную карту для онлайн-покупок, не переходить по ссылкам от продавцов и всегда читать отзывы и проверять рейтинг магазинов.