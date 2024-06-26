«В Осле, в Токие, в Рии-де-Жанейре» – в ТАСС прошла лекция лингвистов по правильному склонению названий населённых пунктов

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26.06.2024, 13:33, Разное
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В ТАСС состоялась конференция для сотрудников СМИ, посвященная правильному склонению названий населённых пунктов.

Мастер-класс для журналистов провели ведущие российские лингвисты, ранее неоднократно выражавшие озабоченность относительно неправильного написания и произношения названий городов в определённых падежах в печатной, интернет-прессе и на телевидении.

Как заметила старший научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Инна Аветисян, географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -о, не склоняются в сочетании с родовым словом, но склоняются без него.

– Когда речь о городе Иваново, то если родовое слово отсутствует – в Иванове, в Кемерове, в Ольгине, в Строгине и так далее. А то когда в новостях с телеэкрана я слышу, что нечто случилось в Кемерово, аж корвалол хочется пить, – сказала лингвист.

Доцент Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Роза Шимановская попросила журналистов обратить особое внимание на названия иностранных городов.

– Существует ошибочное предположение, что правило склонения городов, оканчивающихся на -о, действует только для отечественных городов. Знайте, когда вы так думаете, переворачивается в гробу Владимир Даль. Правильно писать: в Осле, в Токие, в Рии-де-Жанейре, в Гродне, в Борде, – заключила доцент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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