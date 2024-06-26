 

Законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров рассмотрят в 3 чтении

26.06.2024, 13:10, Разное
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Государственная дума может рассмотреть в третьем чтении законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании 26 июня. Об этом рассказал замруководителя фракции “Единая Россия” Андрей Исаев.

Этот законопроект был внесен по поручению президента. Принятие закона может оказать положительное влияние на экономику, так как позволит вернуть в работу опытные кадры. Решение также станет важной мерой социальной поддержки и повысит производительность труда.

Напомним, что Госдума одобрила законопроект в первом чтении накануне. В Совете Федерации пообещали принять его до сентября, после чего правительство сможет внести в проект бюджета на 2025 год все необходимые параметры.


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