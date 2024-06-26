 

Разработана камера для смартфона, способная проникать сквозь непрозрачные объекты

26.06.2024, 12:09, Разное
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Команда учёных Техасского Университета в Далласе создала уникальную камеру, которая может снимать сквозь различные непрозрачные предметы, такие как стены, одежда и бумага.

Принцип работы устройства схож с рентгеновскими сканерами в аэропортах, но вместо микроволнового излучения здесь используются миллиметровые волны. На создание миниатюрной версии камеры для смартфонов потребовалось около 15 лет.

В настоящее время камера способна снимать предметы на расстоянии до 2,5 см, однако ожидается, что в будущих версиях это расстояние будет увеличено до 12,7 см.

Разработчики видят широкое применение для своего изобретения, включая поиск скрытых проводов, повреждённых труб и крепёжных элементов внутри конструкций, а также в области медицины. Подробное описание новой технологии опубликовано в научном журнале IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology.


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