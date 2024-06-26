 

Эдвард Радзинский: Чапай не утонул, а сбежал в Америку

26.06.2024, 11:33, Разное
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В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) состоялась презентация монографии «Подлинная биография Васьки Чапаева» известного историка (ещё не признанного иностранным агентом) Эдварда Радзинского.

На основании ранее засекреченных документов автору удалось доказать, что легендарный красный комдив не погиб осенью 1919 года, а инсценировал свою гибель и тайно бежал в США через Манчжурию.

-Много лет это была одна из главных тайн советской власти, потому что герой книжки Фурманова и фильма братьев Васильевых оказался отъявленным антисоветчиком и дожил до глубокой старости в Америке, – сказал Радзинский.

По информации историка, в США Чапаев сделал пластическую операцию и купил ферму в Техасе. Там он женился на дочери местного шерифа и скончался в 1956 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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