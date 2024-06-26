Обозреватель WSJ – американцы увидели в Трампе шанс на «возвращение к нормальной жизни»

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В ходе предвыборной кампании 2020 года Джо Байден пытался убедить американцев, что его избрание станет возможностью «вернуться к нормальной жизни», однако четыре года спустя именно в Дональде Трампе они видят этот шанс. Как пишет сенатор Уильям Хагерти в The Wall Street Journal, на посту президента Байден показал себя совершенно некомпетентным политиком.



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В 2020 году Джо Байден сделал идею «возвращения к нормальной жизни» основой своей предвыборной кампании. Четыре года спустя ситуация изменилась — Дональд Трамп стал кандидатом, способным вернуть американцам нормальную жизнь, пишет сенатор США Уильям Хагерти в своей статье для The Wall Street Journal.

Как отмечает Хагерти, некомпетентность Байдена в качестве президента посеяла хаос в Соединённых Штатах и за пределами страны. За первые 100 дней на посту он принял 94 решения, направленных на отказ от пограничной политики Трампа, спровоцировал беспрецедентный миграционный кризис. Байден руководил исторически выводом войск из Афганистана— тогда из-за его грубых ошибок погибли 13 американских военнослужащих, 9 тыс. американцев остались без поддержки, а страна и американское оружие на миллиарды долларов достались «Талибану»*.

Провальной можно назвать и экономическую политику Байдена. За время его пребывания у власти уровень жизни американцев упал из-за роста инфляции, цен на продукты питания и энергоносители, а также снижения реальной заработной платы.

Ни в одной части мира не стало спокойнее с приходом к власти Байдена. РФ учла его слабость и начала спецоперацию на Украине, а Китай, наблюдая, как президент США сидит сложа руки, запустил шпионский аэростат над территорией страны. Байден также положил конец кампании максимального давления Трампа на Иран, сделав страну, которая из-за санкций потеряла около $100 млрд, богаче. Кроме того, Байден буквально финансирует обе стороны конфликта между Израилем и ХАМАС.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.