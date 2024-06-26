Профессия водителей и курьеров вошла в число лидеров по динамике роста заплат

Самые высокие зарплаты для водителей предлагают в мае 2024 года в Краснодарском крае, где доход вырос на 43,7% по сравнению с прошлым годом. За ним следуют Нижегородская область (плюс 26,1%), Татарстан (плюс 19,3%) и Свердловская область (плюс 17,4%).

Для курьеров наибольший рост заработной платы за год зафиксирован в Ленинградской (38,4%), Нижегородской (35%) и Московской (33,2%) областях.

При этом, несмотря на увеличение зарплат, число вакансий для водителей с мая 2023 года сократилось на 21,6%, а количество вакансий для курьеров, наоборот, выросло на 30,5%.

Эксперты связывают нехватку кадров в сфере доставки с уменьшением миграционного притока рабочей силы. Чтобы решить эту проблему, работодатели повышают заработные платы и даже привлекают самозанятых.

Одновременно с этим растут зарплаты и в других сферах обслуживания. Так, средняя зарплата официантов в мае 2024 года увеличилась на 18,3%, до 67,7 тыс. рублей, а количество вакансий в этой сфере выросло на 5,3%.