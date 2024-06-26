 

Профессия водителей и курьеров вошла в число лидеров по динамике роста заплат

26.06.2024, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Самые высокие зарплаты для водителей предлагают в мае 2024 года в Краснодарском крае, где доход вырос на 43,7% по сравнению с прошлым годом. За ним следуют Нижегородская область (плюс 26,1%), Татарстан (плюс 19,3%) и Свердловская область (плюс 17,4%).

Для курьеров наибольший рост заработной платы за год зафиксирован в Ленинградской (38,4%), Нижегородской (35%) и Московской (33,2%) областях.

При этом, несмотря на увеличение зарплат, число вакансий для водителей с мая 2023 года сократилось на 21,6%, а количество вакансий для курьеров, наоборот, выросло на 30,5%.

Эксперты связывают нехватку кадров в сфере доставки с уменьшением миграционного притока рабочей силы. Чтобы решить эту проблему, работодатели повышают заработные платы и даже привлекают самозанятых.

Одновременно с этим растут зарплаты и в других сферах обслуживания. Так, средняя зарплата официантов в мае 2024 года увеличилась на 18,3%, до 67,7 тыс. рублей, а количество вакансий в этой сфере выросло на 5,3%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение «аналитика»: О дошираке… Но ведь это же рвёт все шаблоны?

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Цензура и борьба с дезинформацией

26.06 / Мнение: Бытовой гипноз в трагедии Шекспира

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Сбербанк в Мариуполе

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия отобрала у Армении Карабах

26.06 / Motorola презентоваła инновационные раскладушки Razr 50 и Razr 50 Ultra

26.06 / Мошенники отвозили туристов в Республику Беларусь, обещая им путешествие в СССР

26.06 / Мнение: Причина протестов в Кении, экологический коллапс на острове Пасхи и старые реакторы в США

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Процессуальный этап

26.06 / Из-за стиральных машин произошли три ЧП в России за последний месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика