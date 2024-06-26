 

HMD Global возвращает кнопочные телефоны Nokia

26.06.2024, 9:53, Разное
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HMD Global, в прошлом известная выпуском устройств под брендом Nokia, анонсировала возвращение легендарных кнопочных телефонов – HMD 105 и HMD 110. Представленные модели являются обновлёнными версиями классических Nokia 105 и 110 соответственно.

В основе новинок – 2-дюймовые экраны с разрешением 160х120 пикселей и съёмные аккумуляторы ёмкостью 1000 мАч. Объём встроенной и оперативной памяти – всего 4 МБ, однако устройства поддерживают карты памяти microSD объёмом до 32 ГБ.

Обе модели имеют схожие габариты и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. В качестве операционной системы используется RTOS. Смарт-функций в аппаратах нет, но для любителей ретро-игр предусмотрена классическая “Змейка”.

Отличие HMD 110 от HMD 105 заключается в наличии QVGA-камеры и разъёма для наушников. Подробности о ценах и регионах продаж новых кнопочных телефонов пока не сообщаются.


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