HMD Global возвращает кнопочные телефоны Nokia

HMD Global, в прошлом известная выпуском устройств под брендом Nokia, анонсировала возвращение легендарных кнопочных телефонов – HMD 105 и HMD 110. Представленные модели являются обновлёнными версиями классических Nokia 105 и 110 соответственно.

В основе новинок – 2-дюймовые экраны с разрешением 160х120 пикселей и съёмные аккумуляторы ёмкостью 1000 мАч. Объём встроенной и оперативной памяти – всего 4 МБ, однако устройства поддерживают карты памяти microSD объёмом до 32 ГБ.

Обе модели имеют схожие габариты и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. В качестве операционной системы используется RTOS. Смарт-функций в аппаратах нет, но для любителей ретро-игр предусмотрена классическая “Змейка”.

Отличие HMD 110 от HMD 105 заключается в наличии QVGA-камеры и разъёма для наушников. Подробности о ценах и регионах продаж новых кнопочных телефонов пока не сообщаются.