Китайские программисты испытывают в России систему распознавания плохого поведения собаководов

Команда китайских программистов создала инновационную систему для выявления владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами и позволяют им свободно гулять.

Технология проходит испытания в Кемерово.

Система распознавания неправильного поведения собак (DMRS) использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа записей наблюдения и выявления случаев, когда владельцы животных пренебрегают своими обязанностями. Это включает в себя неуборку за питомцами или разрешение им испражняться в общественных местах.

Китайские программисты, сотрудничающие с муниципальными властями Кемерово, установили по всему городу сеть камер высокого разрешения. После обработки отснятого видео удалось составить 92 протокола и пополнить городской бюджет на внушительные для Кемерово 40 тысяч рублей.

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