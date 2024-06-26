 

Китайские программисты испытывают в России систему распознавания плохого поведения собаководов

26.06.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Команда китайских программистов создала инновационную систему для выявления владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами и позволяют им свободно гулять.

Технология проходит испытания в Кемерово.

Система распознавания неправильного поведения собак (DMRS) использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа записей наблюдения и выявления случаев, когда владельцы животных пренебрегают своими обязанностями. Это включает в себя неуборку за питомцами или разрешение им испражняться в общественных местах.

Китайские программисты, сотрудничающие с муниципальными властями Кемерово, установили по всему городу сеть камер высокого разрешения. После обработки отснятого видео удалось составить 92 протокола и пополнить городской бюджет на внушительные для Кемерово 40 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение «аналитика»: О дошираке… Но ведь это же рвёт все шаблоны?

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Цензура и борьба с дезинформацией

26.06 / Мнение: Бытовой гипноз в трагедии Шекспира

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Сбербанк в Мариуполе

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия отобрала у Армении Карабах

26.06 / Motorola презентоваła инновационные раскладушки Razr 50 и Razr 50 Ultra

26.06 / Мошенники отвозили туристов в Республику Беларусь, обещая им путешествие в СССР

26.06 / Мнение: Причина протестов в Кении, экологический коллапс на острове Пасхи и старые реакторы в США

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Процессуальный этап

26.06 / Из-за стиральных машин произошли три ЧП в России за последний месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика