 

Ученые раскрыли ранние признаки рака толстой кишки

26.06.2024, 8:45, Разное
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Исследование с участием более 25 миллионов пациентов показало, что за несколько месяцев до постановки диагноза рака толстой кишки люди испытывают ряд тревожных симптомов. Наиболее распространенными являются: боль в животе, анемия, потеря аппетита, нарушения стула, кровяные выделения в процессе дефекации.

Онкологи отмечают, что эти признаки часто игнорируются или принимаются за менее серьезные заболевания. В результате рак обнаруживается на поздних стадиях, что значительно усложняет лечение.

Врачи подчеркивают необходимость повышенного внимания к жалобам пациентов. При наличии указанных симптомов не следует откладывать посещение специалиста и проведение колоноскопии.

Ранняя диагностика рака толстой кишки существенно повышает шансы на эффективное лечение и благоприятный исход.


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