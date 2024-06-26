Ученые раскрыли ранние признаки рака толстой кишки

Исследование с участием более 25 миллионов пациентов показало, что за несколько месяцев до постановки диагноза рака толстой кишки люди испытывают ряд тревожных симптомов. Наиболее распространенными являются: боль в животе, анемия, потеря аппетита, нарушения стула, кровяные выделения в процессе дефекации.

Онкологи отмечают, что эти признаки часто игнорируются или принимаются за менее серьезные заболевания. В результате рак обнаруживается на поздних стадиях, что значительно усложняет лечение.

Врачи подчеркивают необходимость повышенного внимания к жалобам пациентов. При наличии указанных симптомов не следует откладывать посещение специалиста и проведение колоноскопии.

Ранняя диагностика рака толстой кишки существенно повышает шансы на эффективное лечение и благоприятный исход.