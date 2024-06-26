Турция предостерегает от расширения украинского конфликта и применения ядерного оружия

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предостерегает: российско-украинский конфликт, так и многомесячное наступление Израиля на сектор Газа могут перерасти в региональные или даже глобальные войны с применением ядерного оружия. Фидан подчеркнул, что риск использования оружия массового поражения слишком велик, поэтому Анкара призывает Украину и Россию к мирным переговорам.



АР

Мир стал более поляризованным из-за российско-украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая во вторник на совместной пресс-конференции с коллегой из Чехии Яном Липавским, пишет The Daily Sabah. Он предостерёг от «риска расширения конфликта и применения ядерного оружия».

Как российско-украинский конфликт, так и многомесячное наступление Израиля в секторе Газа могут перерасти в региональные или даже глобальные войны, заявил Фидан. «Раскол углубляется. РФ обратилась к одному союзному полю, в то время как Европа вовлечена в другое», — предупредил глава МИД Турции.

По его словам, чтобы не допустить перерастания этих конфликтов в большие войны, «все должны подключиться и помочь». Фидан отметил, что политический и психологический климат сейчас благоприятствует тому, чтобы разрешать разногласия с помощью диалога, а не оружия.

Как отметил министр иностранных дел Турции, «Израиль продолжает расширять свои территории и пытается украсть земли наших палестинских братьев». Поэтому Турция поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение огня в Газе, и решение о двух государствах.

Также Фидан заявил о поддержке Турцией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, однако подчеркнул, что Турция не может игнорировать гибель людей и ужасающие разрушения, вызванные войной. Более 500 тыс. человек погибли в этом конфликте. «Эта война также несёт в себе риск распространения за пределы Украины и даже может привести к использованию оружия массового поражения», — добавил он. Фидан также выразил желание Анкары, чтобы стороны конфликта «сели за стол переговоров ради мира».