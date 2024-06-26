 

Активисты партии Сунака поддержали слова Фараджа о провоцировании России

26.06.2024, 8:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Активисты Консервативной партии поддержали заявления лидера партии Reform UK Найджела Фараджа о «провокации» Западом России. Как отмечает The Independent, из утечки сообщений из закрытой группы Facebook*, предназначенной только для представителей тори, видно, что британские консерваторы считают, что Фарадж «абсолютно прав» и «говорит всё как есть».


АР

Активисты Консервативной партии в группе в Facebook* выразили поддержку лидеру партии Reform UK Найджелу Фараджу и его утверждениям о том, что Запад «спровоцировал» российскую спецоперацию на Украине, пишет The Independent.

Как отмечает издание, утечка сообщений произошла из закрытой группы Facebook, предназначенной только для представителей Консервативной партии, которая насчитывает более 3 тыс. членов, в том числе парламентариев Эндрю Розинделла, Джой Морриси, Джона Пенроуза и Вирджинию Кросби. В сообщениях члены группы заявили, что Фарадж «абсолютно прав», «говорит всё как есть» и «держит руку на пульсе» общественного мнения, выступая против расширения НАТО. «Если вы сунетесь к русскому медведю, не удивляйтесь, если РФ примет ответные меры», — заявил один из представителей тори.

Несмотря на растущую поддержку партии Фараджа среди британцев, высокопоставленные деятели Консервативной партии восприняли комментарии политика как разделительную черту между ними и Reform UK. Премьер-министр Риши Сунак назвал их «опасными» для безопасности Великобритании и её союзников. В партии Сунака поспешили дистанцироваться от группы в Facebook, отметив, что она «не связана с Консервативной партией».

Однако представители Лейбористской партии назвали все комментарии в группе «тревожными», сочтя, что они «угрожают подорвать единый фронт» против РФ и в поддержку военных усилий Украины.

*Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Макгрегор – США рискуют уничтожить себя, если будут втянуты в войну с Россией

26.06 / Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью

26.06 / Bloomberg – соратники Макрона дистанцируются от «токсичного» президента Франции

26.06 / N-TV – ЕС продолжает покупать СПГ у России, несмотря на санкции — иначе ему самому пришлось бы тяжело

26.06 / N-TV – ЕС продолжает покупать СПГ у России, несмотря на санкции — иначе ему самому пришлось бы тяжело

26.06 / Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность

26.06 / Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

26.06 / Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

26.06 / 1 TV – Боррель пригрозил закрыть для Грузии «дверь» в ЕС, если она не изменит своё поведение

26.06 / Bloomberg – страны ЕС согласовали помощь Киеву в обход Венгрии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика