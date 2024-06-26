Мнение: Цинизм всё тот же

На ЧЕ по футболу, похоже, первый по-настоящему громкий и дурнопахнущий скандал. В решающем матче за выход из группы Италия-Хорватия хорваты вели 1:0 (забил Модрич), и это давало им второе место и продолжение участия; однако судья добавлял и добавлял время, и в итоге на на 8-й (!) добавленной минуте Италия сравняла. При ничьей выходят уже итальянцы, а Хорватия вылетает с Евро.

Понятно, что в любом случае весьма престарелая сборная Хорватии (она, помнится, еще в 2018 году выбила нас с первенства мира по серии пенальти в 1/4 финала, с тем же Модричем) едва ли продвинулась бы далеко в этом Евро. Но и высаживать их самым наглым образом в самом начале – как-то некрасиво, ей-ей.

Вон Модрич на фото – признан лучшим игроком матча. Вид у него, однако – как с креста сняли. Конечно, с футболом ему надо завязывать – 38 лет уже. Хотя обидно это всё.

Какие 8 минут? Откуда 8 минут?! Причина – очевиднее некуда: Италия (60 млн. жителей) куда “интереснее” для окучивания потребителей, чем Хорватия (4 млн. жителей). Итальянцев в 15 раз больше, да они и побогаче будут. Плюс за Италию болеют и на других континентах, причем поколениями. В общем, с точки зрения рекламы и маркетинга даже вопроса нет – лучше, чтобы дальше прошла Италия.

А хуже то, что это несправедливо и вообще нонсенс. Фу такими быть.