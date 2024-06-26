 

Мнение: Цинизм всё тот же

26.06.2024, 7:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На ЧЕ по футболу, похоже, первый по-настоящему громкий и дурнопахнущий скандал. В решающем матче за выход из группы Италия-Хорватия хорваты вели 1:0 (забил Модрич), и это давало им второе место и продолжение участия; однако судья добавлял и добавлял время, и в итоге на на 8-й (!) добавленной минуте Италия сравняла. При ничьей выходят уже итальянцы, а Хорватия вылетает с Евро.

Понятно, что в любом случае весьма престарелая сборная Хорватии (она, помнится, еще в 2018 году выбила нас с первенства мира по серии пенальти в 1/4 финала, с тем же Модричем) едва ли продвинулась бы далеко в этом Евро. Но и высаживать их самым наглым образом в самом начале – как-то некрасиво, ей-ей.

Вон Модрич на фото – признан лучшим игроком матча. Вид у него, однако – как с креста сняли. Конечно, с футболом ему надо завязывать – 38 лет уже. Хотя обидно это всё.

Какие 8 минут? Откуда 8 минут?! Причина – очевиднее некуда: Италия (60 млн. жителей) куда “интереснее” для окучивания потребителей, чем Хорватия (4 млн. жителей). Итальянцев в 15 раз больше, да они и побогаче будут. Плюс за Италию болеют и на других континентах, причем поколениями. В общем, с точки зрения рекламы и маркетинга даже вопроса нет – лучше, чтобы дальше прошла Италия.

А хуже то, что это несправедливо и вообще нонсенс. Фу такими быть.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение «аналитика»: О дошираке… Но ведь это же рвёт все шаблоны?

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Цензура и борьба с дезинформацией

26.06 / Мнение: Бытовой гипноз в трагедии Шекспира

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Сбербанк в Мариуполе

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия отобрала у Армении Карабах

26.06 / Motorola презентоваła инновационные раскладушки Razr 50 и Razr 50 Ultra

26.06 / Мошенники отвозили туристов в Республику Беларусь, обещая им путешествие в СССР

26.06 / Мнение: Причина протестов в Кении, экологический коллапс на острове Пасхи и старые реакторы в США

26.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Процессуальный этап

26.06 / Из-за стиральных машин произошли три ЧП в России за последний месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика