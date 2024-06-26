Мнение: Я вижу дым! Но я здесь не был!

Сегодня случайно услышал в любимой забегаловке возле метро “Площадь Ильича”. Внезапно был потрясен – я ведь совсем забыл эту песню. С тех пор гадаю – черт, ну как, КАК?! Как Илья Кормильцев еще в 80-х угадал главный вопль, который будет определять Россию в 20-х, “Я вижу дым! – Но я здесь не был!” 40 лет назад…

Сегодня во всех хоть в какой-то степени осмысленных разговорах вокруг только и слышишь, как люди оправдываются друг перед другом: “Я вижу дым! – Но я здесь не был!” При этом оба слышат, что оба врут. Были, суки. Были, скоты.

Я вижу дым. Но я здесь не был!

Я слышу гарь. Я чувствую гарь

Я знать не хочу ту тварь

Что спалит это небо.

Я вижу песню вдали,

Но я слышу лишь

Марш-марш левой!

Марш-марш правой!

Чертовщина. Кормильцев это ВИДЕЛ уже тогда. А мы – только сейчас…