 

Мнение: Я вижу дым! Но я здесь не был!

26.06.2024, 6:30, Разное
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Сегодня случайно услышал в любимой забегаловке возле метро “Площадь Ильича”. Внезапно был потрясен – я ведь совсем забыл эту песню. С тех пор гадаю – черт, ну как, КАК?! Как Илья Кормильцев еще в 80-х угадал главный вопль, который будет определять Россию в 20-х, “Я вижу дым! – Но я здесь не был!” 40 лет назад…

Сегодня во всех хоть в какой-то степени осмысленных разговорах вокруг только и слышишь, как люди оправдываются друг перед другом: “Я вижу дым! – Но я здесь не был!” При этом оба слышат, что оба врут. Были, суки. Были, скоты.

Я вижу дым. Но я здесь не был!
Я слышу гарь. Я чувствую гарь
Я знать не хочу ту тварь
Что спалит это небо.
Я вижу песню вдали,
Но я слышу лишь
Марш-марш левой!
Марш-марш правой!

Чертовщина. Кормильцев это ВИДЕЛ уже тогда. А мы – только сейчас…

Источник: Размышления вольного социолога


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