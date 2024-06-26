Экстрасенс: Энергия мертвых влияет на вас, даже если вы не верите в призраков

53-летняя британка Андреа Фоулкс утверждает, что у нее есть экстрасенсорные способности “ощущать мертвых” и сама себя она называет “Интуитивно шепчущей с духами” (Intuitive Soul Whisperer).

Она сравнивает себя с детективом, который пытается найти преступника, только она ищет не живых убийц, а энергию призраков, которые оказывают негативное влияние на людей, живущих в “нехорошем” доме.

У одной пары были счастливые отношения, они сильно любили друг друга, у них не было ссор, пока они не переехали в дом в графстве Корнуолл. Там они вдруг начали часто ссориться и каждая мелочь теперь провоцировала их на перебранку почти каждый день.

Однажды они оба наконец устали от этих ссор и только тогда ощутили, что в их новом доме очень неприятная атмосфера, как будто все углы затянуты холодным унылым туманом.

Они посчитали, что именно плохая атмосфера дома делает их тревожными и негативно влияет на их отношения. И тогда они начали искать человека, который смог бы “очистить” их дом, то есть экстрасенса. Тогда они и вышли на Андреа Фоулкс.

“Моя работа – вычислить, как и почему здание, обычно это старое крепкое строение с богатой историей, влияет на энергию людей, которые в нем живут. В этом случае я начала ходить по дому и ощутила атмосферу страданий, которая словно покров нависала над каждой комнатой.

Особенно тяжело было в столовой. И “мысленным взором” я смогла увидеть, откуда это взялось. Предыдущие жильцы этого дома – тоже супружеская пара, недавно скончались и при жизни они ненавидели друг друга. Именно их негативная энергия наполнила дом и теперь влияла на живых людей.

Я даже смогла “почувствовать”, как они (мертвые) сидели и спорили за обеденным столом. На самом деле эта пара была родственниками мужчины из нынешней пары, то есть этот дом достался ему по наследству.

Чтобы очистить энергию в доме, я попросила пару провести церемонию “Скажи прощай”, в ходе которой они должны были “поговорить” с духами и объяснить им, что теперь это их дом, а мертвым надо уйти отсюда”.

Также Фоулкс порекомендовала им провести “глубокую психическую очистку” с помощью размещения хрустальных палочек в каждом из четырех углов столовой и сжигания пучков шалфея.

И как только супруги провели все это, негативная атмосфера в их доме сразу же ушла и они прекратили ссориться.

Фоулкс объясняет, что она понимает, как все это неправдоподобно звучит и что ее работа для скептиков может показаться очень странной. Но она говорит, что за последние 20 лет она работала с десятками людей, которые поверили в то, что здания могут обладать собственной энергией из-за того, на каком месте они построены или из-за событий, которые в них происходили.

“Множество людей могут ощущать плохую атмосферу в доме, хотя и не понимая, откуда она исходит”.

Фоулкс рассказывает, что в основном она работает в старых домах, где когда-то в прошлом имели место убийства или сильные страдания, которые оставили в этом месте свой энергетический отпечаток.

“Я чувствовала в домах души маленьких детей, умерших задолго до срока, разгневанных мужчин, убитых жен и – на удивление часто – просто обычных нормальных людей, чьи души почему-то оказались “запертыми” в доме после их смерти. Иногда эти духи на самом деле не осознают, что они умерли, и тогда вы должны сказать им об этом, чтобы они двигались дальше”.

Фоулкс рассказывает историю свой подруги, которая однажды приобрела большой 100-летний дом, который изначально был построен как общежитие для ремесленных рабочих. И после этого каждую ночь, в тот момент, когда она уже засыпала, она видела силуэт мужчины, который пытался лечь к ней в постель.

Она также ощущала прикосновения к себе и была очень напугана этим. В подобном случае призрак (вероятно бывшего владельца) не просто повлиял на энергетику дома, но тесно привязался к новой владелице.

В этом случае по совету Фоулкс тоже помогла прощальная церемония, ее подруга попыталась поговорить с призраком и попросила его оставить дом и уйти. В ту же ночь она наконец смогла поспать спокойно.

По словам Фоулкс, экстрасенсорные способности открылись у нее в 30 лет, после того, как кража дорогих часов вызвала у нее сильный стресс и физическое истощение. Тогда она и стала ощущать и даже видеть то, что не видели другие.

“Я отчетливо помню, как уезжала с друзьями в уединенный загородный отель и сделала замечание маленькому мальчику, который стоял в коридоре. Однако больше никто не понимал, о ком я говорю, и позже я узнала, что там вообще не было детей. Теперь я признаю тот опыт – безмолвное, неподвижное присутствие духа мальчика”.

Затем Фоулкс поступила в колледж “экстрасенсорных исследований” в Южном Кенсингтоне, где ее обучили спиритизму и как пользоваться своим даром. Она говорит, что “была лучшей в своем классе” и у нее даже появился “дух-наставник” по имени Артур, который в ее мыслях представлялся в виде старого мужчины.

Фоулкс верит, что это был дух самого Артура Конана Дойля, автора историй о Шерлоке Холмсе, который при жизни был большим фанатом спиритизма и всего паранормального в целом.

Однажды Андрей Фоулкс пригласили в большой трехэтажный особняк известной британской художницы (ее имя не названо), которая позвонила ей и испуганно сказала “Я чувствую, что умираю!”. Она рассказала, что каждую ночь, когда она ночевала своем красивом богатом доме, ее мучили страшные ночные кошмары.

В конце концов она заподозрила, что дом населен злыми духами и вызвала экстрасенса, чтобы очистить свое жилище. Когда Фоулкс приехала к ней, она начала обходить с художницей комнату за комнатой, но нигде не ощущала ничего сверхъестественного. Поэтому она подумала, что тут не “постоянное” присутствие духа, а некий портал, из которого он проникает в дом.

Когда они вошли в спальню, Фоулкс ощутила “портал” под кроватью. Там лежала последняя работа художницы в ее привычном абстрактном стиле. Именно она и была “порталом”, затягивая по ночам душу хозяйки в иные миры и высасывая из нее энергию.

Фоулкс посоветовала удалить картину из комнаты и желательно из дома тоже. Позже художница позвонила ей и сказала. что она ощущает себя просто великолепно после того, как убрала эту картину.

По мнению Фоулкс в том, что в домах возникает “нехорошая” атмосфера или что там может открыться “портал” не всегда виноваты проблемы и поступки людей, которые там жили. Иногда свое влияние оказывают и так называемые энергетические лей-линии, если дом стоит на такой линии.