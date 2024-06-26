Мнение: Несмиян подбадривает ЕС

Воистину страшные вещи происходят со стариком Несмияном! В своем каком-то в высшей степени странном ослеплении «величием Евросоюза» он уже договорился до буквального повторения старой советской кричалки «Это даже хорошо, что ему (Евросоюзу) плохо!» Какая бы тревожная или нелепая новость из ЕС ни поступала – у Несмияна одна реакция: безграничное умиление.

«Они же совершают ПЕРЕХОД!» – твердит в умилении Несмиян. И, видимо, искренне полагает, что это оправдывает всё. И недавнее сообщение из Германии, что там «число неплатежеспособных фирм (банкротств) в первой половине 2024 года увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигло самого высокого уровня почти за 10 лет», и совсем уж вопиющий факт, что в Дании ввели «налог на коров» для фермеров за то, что те «выделяют метан» (!). Как записной советский пропагандист, он твердит, что это всё «трудности переходного периода», что «надо лишь немного потерпеть» и что резкое ухудшение текущей ситуации в экономике – это, дескать, «неизбежная плата» за будущее невероятное счастье. Право, возникает все более стойкое ощущение, что Несмиян пишет в некое издание «Европейская Pravda», правда, так и неясно, кто его издает и кто его в Европе читает.

Более простое и очевидное объяснение, что Европа просто пала жертвой своей же жуткой европейской бюрократии, карантинных безумств периода ковидобесия и завиральных теорий насчет «борьбы с коровами, потеплением и углекислым газом», а также неумолимо подступающего мирового экономического кризиса – это почему-то в голову Несмияну не приходит.