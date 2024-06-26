 

Рупор кремлевской пропаганды: “Командир”

26.06.2024, 4:37, Разное
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Посмотрел неплохой биографический фильм "Командир" посвященный основателю спецназа "Альфа" КГБ СССР.
Фильм отражает некоторые вехи биографии Геннадия Зайцева начиная с детства и заканчивается известной операцией по освобождению заложников в Минеральных водах.
Показан путь от работы на заводе после семилетней школы до звания генерал-майора спецслужб.

Фильм достаточно компилиментарен к СССР – никакой вони про "Кровавую Гэбню", членство в партии показано как честь, вопросы сталинского периода поданы через тезис "Так было надо", труд на заводе показан как достойный настоящих людей, упомянули роль СССР в создании Израиля, акцент на портрете Феликса Эдмундовича в кабинете и т.д. Пару раз авторы почти дотянулись до уровня производственных драм брежневского периода.
Ну разве что в паре момент присутствуют карьеристы-партократы, но таких и в советское время бичевали. В остальном же, авторы смогли удержаться от того, чтобы набросить на СССР, большую часть жизни которому отдал Геннадий Зайцев.  Стоит также помнить, что в 1993 году "Альфа", которой командовал Зайцев, отказалась выполнять приказ на штурм Белого Дома. Что также многое говорит о Зайцеве.

Документалка про Геннадия Зайцева.

Жаль, что не так много времени уделили истории создания "Альфы", отделавшись лишь небольшими эпизодами, хотя это наверняка добавило бы фильму полноты.
Также показался спорным монтаж, где 80-е годы чередовались с флэшбеками Зайцева, в результате чего фильм к середине немного провисает.
Но в целом, сама операция по освобождению заложников показана интересно и напряженно, даже с учетом того, что известно, чем там все закончилось.
По итогу, вполне себе добротный отечественный фильм, по итогам просмотра которого нет каких-то негативных эмоций. Есть лишь легкое ощущение, что на таком историческом материале можно было сделать еще лучше.


Ну а так, именно такие фигуры в стране и следуует популяризировать. В том числе и в кино.

Источник: Colonel Cassad


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