Мнение «аналитика»: О планах на август… Для России он кончится плохо?

Традиционно август не сулит России ничего хорошего. Но в этом году он обещает быть особенно «жарким». Во всех смыслах.

На последний месяц лета намечена главная битва последних лет. К ней сейчас активно готовится Запад, а Россия… теряет позиции.

Попался один очень интересный #прогноз. Он многое объясняет в логике последних недель и месяцев. Так что — вот.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков уверяет что «в августе-сентябре будет некое событие, своего рода генеральное сражение, которое приведёт к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров». Расплывчато, да. Но речь идёт о решающей битве на третьем фронте.

О битве за воздух.

За украинское небо. За господство в нём, без которого #Украина обречена.

Именно эта схватка и определит весь дальнейший ход конфликта и конфигурацию позиций сторон на переговорах. Последние сто лет исход боевых действий определяет авиация и вместе с ней всё, что летает. В конфликт вступят F-16 и вся система современного боя, остриём, носителем и символом которого является этот самый массовый истребитель Запада.

Почему #НАТО всё время откладывает момент появления F-16 в небе Украины? Ответ простой: собираются в кулак все силы, всех родов войск, которые связаны с предстоящей битвой. Включая средства ПВО, Пэтриоты, запас ракет к ним для прикрытия аэродромов и т.д.

Накапливаются Storm Shadow/SCALP, которые сейчас не уже используются при атаках. Их испытали, допилили и копят для F-16 и по настоящему массовых ударов по аэродромам и Крымскому мосту. Разрешение на удары ракетами НАТО по приграничным аэродромам получены. А пока массово используются ATACMS наземного базирования, прежде всего по средствам ПВО и радиолокационной разведки России.

Но главная цель F-16 — российские Су-34, которые утюжат сейчас КАБами линию боевого соприкосновения. Это самое крупное преимущество, полученное ВС РФ в последние месяцы. Устрани его с помощью более дальнобойных ракет “воздух-воздух” и лучшей радио разведки – и теряет смысл дальнейшее лобовое противостояние на ЛБС в принципе.

Итак, в августе F-16 начнут решающее сражение в небе над Украиной и уже в сентябре станет ясно, обломается ли Киев в своих надеждах продолжать тянуть этот конфликт, или обломается #Кремль склонить Киев к переговорам на своих условиях.

Иллюзий быть не должно: #Россия напрямую столкнется в воздухе с НАТО. Прогнозировать исход этого сражения не берётся никто. Полвека после Вьетнамской войны не сходились лоб в лоб в воздушной битве крупнейшие военные державы мира, а Российская Федерация так и вообще впервые в истории принимает вызов такого уровня.

Риски запредельны. В том числе для #США, у которой на кону репутация их «лучших в мире» ВВС. Поэтому всё и откладывается до предела. Все готовятся. Но в августе предел наступит, отступать некуда, осенью выборы в Белый дом. оС другой стороны в случае, если Россия начнёт эту битву проигрывать весьма вероятно применение Москвой тактического ядерного оружия. К этому её Запад всячески подталкивает, в том числе расчётливыми ударами ATACMS’ами по мирным людям, рассчитывая добиться после этого изоляции её от Глобального Юга и последующего экономического удушения. На крайний случай, есть вариант применить на украинской земле «грязную бомбу» под чужим флагом и обвинить в этом РФ.

Таким образом реализуется изощрённая стратегия провокации на грани фола. Ответная российская стратегия лома внешне проще: необходимо выиграть грядущую битву за господство в воздухе любой ценой, уничтожив F-16 и их передовую инфраструктуру, но без применения ТЯО.

Против русского лома нет приёма?

Или Россия таки вдарит ТЯО?

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