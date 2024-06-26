 

Бывший полковник Макгрегор – пытаясь ограничить Россию, США сами угодили в изоляцию

26.06.2024, 0:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Стремление Вашингтона наказать Москву вышли ему боком. Вопреки ожиданиям американских властей, западные санкции не получили поддержки стран глобального Юга, которые предпочли развивать отношения с Россией и Китаем, пишет на страницах The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.


AP

Американская политическая, экономическая и военная глобальная гегемония подошла к концу. Тектонические плиты международной системы смещаются, разрушая реакционный послевоенный миропорядок, установленный Вашингтоном, и порождая систему с новыми центрами силы и коалициями, пишет в статье для The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, политика американских властей разрушает жизни десятков миллионов людей, как внутри Соединённых Штатов, так и за рубежом. Прикрываясь разговорами о демократии, они создают пустоши от Кабула до Багдада, от Багдада до Дамаска, от Дамаска до Бенгази и от Бенгази до Киева.

Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона. Стране сейчас нужен мир и гуманитарная помощь, а не увеличение поставок оружия, которое ничего не изменит на поле боя, подчёркивает Макгрегор.

Безрассудные действия Вашингтона на Украине и его безоговорочная поддержка безжалостной войны на уничтожение в Газе наносят непоправимый ущерб американским интересам. Более того, они угрожают спровоцировать гораздо более широкий конфликт с ядерными державами, предупреждает автор статьи.

В то же время попытка Америки изолировать Россию оказалась тщетной и привела лишь к изоляции самого Вашингтона. Вместо того, чтобы присоединиться к западным санкциям, развивающиеся державы глобального Юга углубляют экономические связи с Москвой и Пекином, отмечает аналитик.

«Если Америка хочет обеспечить себе роль в формирующейся международной системе, она должна быть жизненно важной, позитивной силой для стабильности и мира во всём мире. Ей следует адаптироваться к новой международной системе и перестать цепляться за прошлое», — подчёркивает Макгрегор.


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