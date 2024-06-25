Мнение: Галковский про русских

РОВНО 14 лет назад, 25 июня 2010 года, сделал эту подборку из “раннего” (то есть наиболее вменяемого) Галковского – про русских. И нельзя не сказать, что он подметил всё – тогда, в 1999 году – совершенно точно. Четко, с грустью – и беспощадно.

“Это было всегда. Немец тычет всему миру своей правильностью (то есть тыкал до второй мировой войны, пока руки не обрубили), а этого люди не любят. Немцы необаятельны. В отличие, например, от русских. Но Вы знаете, я это говорю с душевной болью, im grossen und ganzen немцы лучше русских. МНОГО лучше. Как народ русские очень плохие. Главные недостатки: глупость (чудовищная для белого народа) и столь же чудовищное равнодушие. Немец, он Вам мягко стелить не будет, но упадёте, плюнет и поможет. На 10 пфеннигов, чтобы вы только с голода не подохли, но поможет. А русский будет “друг-неразлей-вода”, но когда Вы сломаете себе позвоночник, он этого просто не заметит и, с кем-то весело болтая на улице, перешагнёт через Вас. Ну и плюс ко всему знаменитое “русское свинство”, то есть невежество и неблагодарность. Как известно, у американцев есть праздник благодарности Господу за богатую и обильную Америку – “День благодарения”, во время которого поедается поразивший первых поселенцев дармовой индюк, “просто так” ходивший по американской земле. Если бы Америку заселили русские, они бы всех индюков поели, а потом на Америку же и обиделись, что они кончились. И проклинали бы её на чём свет стоит. Устойчивое ругательство по отношению к русским – “свинья неблагодарная”.

В утешение Вам и себе замечу, что русские также народ совершенно не мстительный. Месть никогда не была интересна русским и сюжетные линии такого рода в русском фольклоре почти не прослеживаются. Зато огромное место занимает тема прощения.

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“Ведь русские – глупый, пьяный полуазиатский народ. И главное по-северному СКУЧНЫЙ. В Бразилии пьяные дураки нашьют себе из марли костюмов, скатают из цветной бумаги колпаки, да и запляшут самбу какую-нибудь – вот и праздник. А русский дурак набычится, сожмёт губки в куриную гузку, да и завернёт какую-нибудь унылую подлость, от которой всю жизнь не проплюёшься. “Самооборона без оружия”. Ни себе, ни людям. Ни работы, ни отдыха. Экономика рухнула? Ну, ладно, – иди отдыхай. Нет, совок будет каждый день ходить в пустой цех, садиться на табуретку и тупо восемь часов смотреть на выключенный станок. Ни денег, ни работы, ни жизни – ничего. Только русская угрюмая глупость”

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“Убил в наивном XIX веке Мартынов Лермонтова, убил из зависти. Но всё познаётся в сравнении. Мартынов – это, знаете ли, “поэт – невольник чести”. А вот не хотите ли “Востряковское кладбище”:

– Блин, в натуре, ОФИЦЕРА обидели. Я те, утварь, сделаю, не просрёшься.

Представьте себе картину. Убили человека. Подло, из-за угла. Ладно. Хоронят. Собрались родные, близкие. У гроба вдова, дети. Впереди священник. А советский офицер: “Да я ещё воевать-то и не начинал!” “Не на того напали, падлы!” – на карачки, верёвочку в зубы и аккуратненько, аккуратненько за угол. Притаился, ждёт. Потом за верёвочку – дёрг. Нинку чувака – напополам, попяра – на рясе-парашюте в сторону, детишек-гадёнышей о соседние могильные плиты шарахнуло – не отскребёшь. “Обоссышься про войну”. Это всё “офицеры элитных частей”, воины-интернационалисты. Краса и гордость советской армии”.

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“Помните знаменитый “штурм дворца Амина” в Афганистане? Его советские до сих пор превозносят как подвиг, блестяще разработанную операцию. То есть, представьте, у идиотов была задача – обеспечить идеологическое прикрытие ввода советских войск. Глава Афганистана сам и много раз публично просил ввести части Красной армии в свою страну. Всё шито-крыто, справится и ребёнок. Ввести войска, а чтобы Амин не вякал, для начала окружить его советскими спецами, посадить под негласный домашний арест. Потом тихо заменить на полную марионетку. Нет, гебисты напились водки и развязали на глазах у всего мира шумное побоище, в результате которого убили и президента и всю его семью. Ну не идиоты ли? Сделали худшее, то только можно было себе представить. За такое расстрелять перед строем мало. Нет, “отчитались” и до сих пор ПРАЗДНУЮТ, собираются на какие-то слёты, предаются приятным воспоминаниям. Или попытка убийства римского папы. Тоже СВЕРХидиотизм. Ну, убрали бы, если надо. Нет – и Войтыле бешеную рекламу сделали и сами в дерьмо по уши влипли”.

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“На мой взгляд, Вы переоцениваете влияние культуры. Это мне напоминает сетование советской воспитательницы на американские мультики. “Посмотрел ребёнок на черепашек нинзя и сошёл с ума”. А то, что батяня пришёл вечером с работы и наблевал ребёнку в ранец, а потом стал крошить топором дверь в уборную, в которой заперся визжащий мамулькин – это ничего, “быт”. Или это тоже “нехорошо”, а вот жизнь 4-летнего Ванечки, окружённого любящими и интеллигентными папой-мамой-бабушкой – “счастливое детство”. А Ванечка в 4 годика просекает, ЧТО УМРЁТ. Это НОРМАЛЬНО? В ПЕРВЫЙ РАЗ ощутить на уровне сознания конечность своего бытия. Да какие там “мультики” или даже “папина блевотина” по сравнению с этим ужасом. Жизнь штука серьёзная. Художнику иногда удаётся отразить её смутный отблеск. Но это платоновская тень на стене пещеры, а вовсе не “программа”, по которой живут люди. Серебряный век, “Цветы зла”, то-сё. А вот зубик у Вас заболел, да сильно, да денёк-другой, вот и “распалась связь времён” в 1000 раз больше, чем после прочтения ПСС де Сада”.

Д.Е.Галковский, “Книга Благодарностей и Просьб”, 1999 г. (2010)