 

Мнение: Не выходит каменный цветок

25.06.2024, 22:40, Разное
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Известный телеграммист Беляков на своем канале:

“Наш Форбс радостно сообщает: растут продажи отечественных ноутбуков. Выросли до 7% по сравнению с 2,5 в прошлом году.
Популярны марки Dexp, Digma, Irbis. Они недорогие, в среднем 50 тыщ, что действительно хорошо.
Но вот какая мелочь. Собирают их все-таки в Китае. И внутренности тоже не из города Тула.
Нет, есть и те, что собирают у нас – допустим, «Гравитон», его делают в Зеленограде. Но стоят они уже в среднем 130 тыщ. И еще одна мелочь: процессор там Intel. Не совсем наш, если честно”.

Мда. Не выходит каменный цветок, хоть ты что делай. Как ни крути, а процессор все равно Интел. Думаю, это карма. Что уж какой-то там ноутбук, если даже “москвичи” в России, мягко говоря, не совсем москвичи.

Источник: Размышления вольного социолога


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