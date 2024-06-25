Рупор кремлевской пропаганды: “Чаньэ-6” вернулся на Землю
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Китайский лунный зонд "Чаньэ-6" вернулся на Землю, успешно приземлившись на территории Внутренней Монголии. На борту зонда находятся образцы грунта с обратной стороны Луны. Это первые образцы такого рода полученные человеком с обратной стороны Луны. Их возраст может достигать нескольких миллиардов лет.
Хорошее достижение китайских товарищей.
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Источник: Colonel Cassad
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