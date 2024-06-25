 

Мнение: Штраф за утрамбовку мусора, высылка мигрантов из Германии и прогулки негра по Европе

25.06.2024, 21:00, Разное
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1. Их нравы. Русскоязычные жители Германии поссорились с соседями, и теперь соседи угрожают донести на них — наши бывшие соотечественники прижимают мусорный пакет крышкой бака, когда тот не помещается в большой бак. За это положен штраф, до 50 тысяч евро. Комментарий на Дёрти по поводу этой истории (ссылка):
 
Много вопросов вызвал ролик про штрафы в Германии в размере 50’000 евро за утрамбовку мусора. Споров оказалось много, да я и сам до конца в это не верил, но по факту это оказалось правдой, но с маленьким нюансом. Утрамбовывать мусор нельзя используя специальное приспособление, а руками типа можно. Но всё равно, в любом случае 50’000 евро – это перебор.

2. Германия борется с последствиями войны НАТО в Афганистане: в страну прибыло множество афганских беженцев, которым теперь приходится платить пособия и многие их которых занимаются преступностью и наркоторговлей. Выслать нелегалов напрямую в Афганистан невозможно, так как Германия не признаёт Талибан, то есть нынешние афганские власти. Поэтому немцы пытаются договориться с Узбекистаном, чтобы выслать неугодных мигрантов туда, а узбеки пускай уже сами как-то вывозят их в Афганистан (ссылка).

Аналогичная проблема в Германии сохраняется и с беженцами из Сирии, многие из которых являются радикалами-экстремистами, которых когда поддержали США и ЕС, чтобы свергнуть сирийского президента Башара Асада. В итоге же «борцы за свободу и либеральные ценности» вынуждены были бежать из страны.

Количество инцидентов с мигрантами в Германии растёт. Правительство Олафа Шольца, рейтинги которого и без того падают из-за проблем с энергетикой, промышленностью и провальной внешней политикой, вынуждено что-то делать, поэтому пытается выстраивать такие сомнительные схемы.

Полагаю, не вышлют никого и никуда, так как мигранты для Евросоюза — это святое. Все предыдущие попытки высылки нелегалов проваливались, во всяком случае. Нам это на руку: было бы неприятно, если бы Евросоюз возвращал уклонистов обратно в соседнюю с нами страну.

3. На видео чернокожий видеоблогер ходит по улицам Парижа и задирает прохожих — выхватывает у них из рук стаканчики, бутылки с напитками и еду (ссылка).

Хоть как-то сопротивляться нахалу осмеливаются только двое: мужчина азиатской наружности и другой чернокожий.

Источник: Место для дискуссий


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