 

В России подготовят специалистов по работе с ИИ и высоконагруженными системами

25.06.2024, 20:30, Разное
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VK и МИЭМ НИУ ВШЭ запускают три новые магистерские программы в Инженерно-математической школе. Среди них «Прикладные модели искусственного интеллекта», «Высоконагруженные системы и оптимизация кода» и «Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта». Обучение проводится специалистами VK и преподавателями НИУ ВШЭ и рассчитано на абитуриентов с базовым образованием в IT.

Студенты получат доступ к актуальным инструментам и технологиям компании VK, работая над реальными задачами разработки IT-продуктов. Лучшие студенты могут стажироваться в VK. По словам директора по работе с вузами VK Георгия Щелканова, сотрудничество с МИЭМ НИУ ВШЭ направлено на подготовку специалистов в области ИИ и высоконагруженных систем.

Программы реализуются очно в Москве с длительностью два года, предоставляя как бюджетные, так и платные места. Прием документов продлится до 25 июля.


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