Мнение: Мечты вместо планов, последствия выигрыша в казино и самоотверженность без ответственности

1. В Школе Капитализма я рассказываю об одной из особенностей мышления, которая обычно делает своего носителя бедным. Цитирую из поста (ссылка):



…При этом проблема заключается не в уровне интеллекта. Если посадить бедного человека за стол, положить ему руку на плечо и приказать «планировай», как в известном меме, он будет планировать, и отлично справится с работой. Однако добровольно, без понукания, планировать мало кто готов. Вместо планов получатся в лучшем случае мечты. Что-нибудь в духе «когда-нибудь у меня будет куча денег, тогда я куплю большую яхту и поплыву на ней в Майами».

Представьте, что некий расчётливый человек выходит из дома. За некоторое время до выхода он уже составил в голове примерный план поездки: «Так, мне надо попасть на улицу Пушкина. Сяду на автобус №5, ехать шесть остановок. Сейчас полночь, время неподходящее, поэтому поеду завтра в 12 часов, чтобы не толпиться в час пик. С собой возьму деньги на билет. Мне лучше быть в чистой одежде и трезвым, иначе из автобуса могут выгнать».

Звучит элементарно до примитивности, однако ведь ход мыслей может быть и другим. «Было бы неплохо попасть на улицу Пушкина», — думает беспечный чудак и выходит из дома. Погода стоит хорошая, так что он идёт по улице вперёд. О! Ларёк с шавермой! Почему бы не перекусить? Съел шаверму, идёт дальше. О, рюмочная! Спустился по ступенькам, хлопнул 50 грамм для пищеварения, вышел обратно на улицу. «Что-то солнце начало припекать — надо бы свернуть налево, там тенёк…».

Несложно заметить, что беспечный чудак из нашего примера тоже намерен попасть на улицу Пушкина. Но так как конкретного плана у него нет, добираться до цели он будет долго и, пожалуй, навряд ли доберётся вообще. Вместо планов, повторюсь, у бедных людей мечты, которые должны сбыться неким магическим образом, сами собой. Беспечный мечтатель может думать примерно так: «Эх, вот бы сейчас остановился мерседес, а за рулём Петька, мой школьный дружбан, и он такой: „а я на улицу Пушкина как раз еду, садись давай, подвезу“»…

2. Крупные выигрыши в лотерею и казино редко меняют к лучшему жизнь «везунчиков». Как правило, «удачливые» игроки быстро проматывают доставшийся им джекпот, после чего горько жалеют о том, что вообще купили лотерейный билет.

Иногда выигрыш имеет фатальные последствия сразу же (ссылка):



В Сингапуре игрок сорвал джекпот на четыре миллиона сингапурских долларов (почти 258 миллионов рублей) в казино Marina Bay Sands Casino и упал замертво на глазах у ликующей толпы. Об этом сообщает International Business Times (IBTimes).

Ролик со случившимся выложил в интернет один из очевидцев. На кадрах видно, как лежащему на полу у стола для карточной игры мужчине пытаются оказать помощь сотрудники казино. При этом рядом кричит женщина, которая, по-видимому, является его женой.

Позже стало известно, что посетитель выиграл четыре миллиона долларов и так разволновался от радости, что у него случился инфаркт. В этот момент вокруг уже собрались сотрудники казино и другие игроки, чтобы поздравить его. Прибывшие на место врачи реанимировать мужчину не смогли.

Представьте, что родственники подарили вам лотерейный билет на Новый год. Я знаю, что играть в лотереи — плохая практика, но когда я оказался в такой ситуации, я свой лотерейный билет проверил, а не выкинул в ведро. Так вот, представьте, что вы внезапно для себя выиграли 258 миллионов рублей. Как бы вы ими распорядились?

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):

Классической трагедией, ув. друзья, служит обычно следующий сюжет: юноша встречает девушку, и для одной стороны всё очень серьёзно и навсегда, а вторая просто развлекалась и ей наскучило. Вторая сторона под воздействием нового порыва бросает первую, и первая с изменившимся лицом бежит (к пруду, на вербовочный пункт, в подвал создавать шайтан-машину для покорения мира).

Мы обычно сочувствуем первой стороне, потому что так приучены: ну как же, эта первая сторона дала сорвать второй свой цветок, она отдала всё, пожертвовала всем, верила в хорошее — а вторая её так подло кинула.

Но мы можем рассмотреть данную коллизию и иначе: что если первая сторона (романтическая, вся страсть, вся вера, вся чистота) тупо желала с разбегу прыгнуть второй нанучки и таким образом нажать кнопку “сделать всё зашибись” и “решить все свои проблемы”.

И тем самым взваливала на вторую сторону обязательства, которые та вообще не желала и, быть может, не в состоянии была на себя брать.

Это безусловно трагедия — но она требует от зрителя не просто негодования в отношении поматросившей и бросившей стороны, но также и некоторого анализа относительно побуждений первой, то есть жертвы.

Мы привыкли представлять себе её бескорыстной и готовой отдать всё – но это нетрудная задача для человека, у которого ничего нет, кроме тараканов. На что именно, спросим мы, эта романтическая сторона выменивает бесконечные обязательства второй? На свою готовность в любое время дня и ночи выражать недовольство, замыкаться в “нет-ничего-не-случилось-сам-подумай” и бесконечно же делегировать обеспечение своего хорошего настроения?

С такими заходами не стоит удивляться тому, что романтическим людям попадаются одни циничные сволочи, охотно имитирующие романтику на известном этапе отношений и превращающие её в тяжёлый БДСМ, когда романтика наскучивает.

Является ли на самом деле “чистотой и бескорыстностью” стратегия, состоящая в запрыге на ручки? И можем ли мы сочувствовать данной стороне, когда однажды ей скажут:

– Окей, окей. Всё зашибись, вы проявили чудеса самоотверженности. Но содержание вашего героизма для нас нерентабельно, поэтому знаете что? Давайте вы как-то договоритесь с бывшим, с которым сейчас ведёте джихад за жилплощадь и деньги, а мы с вами будем встречаться по пятницам. Романтику, свечи и шампанское гарантируем.

…Совпадения с опубликованным “планом Трампа по Украине” случайны.